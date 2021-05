Beautiful, trame dal 9 al 15 maggio 2021: Thomas vuole sposare Zoe

Una nuova settimana di puntate inedite in onda su Canale 5 tutti i pomeriggi: scopriamo tutte le prossime trame di Beautiful!

Il piano di Thomas Forrester prosegue o lo stilista vuole davvero sposare Zoe? Nel frattempo per Sally le cose sembrano andare meglio sia alla Forrester che con Wyatt.

Ecco tutte le anticipazioni delle puntate in onda da domenica 9 a sabato 15 maggio 2021!

Beautiful spoiler: Hope rassicura Douglas

Thomas e Liam arrivano ad un duro scontro causato dal piano che lo stilista sta mettendo in atto per arrivare ad Hope. Spencer accusa infatti Forrester di aver utilizzato il piccolo Douglas per colpire la Logan.

Hope nel frattempo cerca di tranquillizzare il bimbo che è spaventato di perderla se il padre si sposerà con Zoe. La figlia di Brooke dice a Douglas che nonostante tutto resterà sempre sua madre. Douglas allora chiederà ad Hope di rimanere assieme a Thomas.

Beautiful trame al 15 maggio: Thomas vuole sposare Zoe

Lo stilista figlio di Ridge ha deciso di proporre a Zoe di sposarlo. Tale proposta è stata accolta con scetticismo da Brooke, che non crede alla sincerità del ragazzo. Per Ridge ed il resto della famiglia invece la notizia è fonte di gioia.

Hope sarà combattuta tra il rassicurare il piccolo Douglas e cercare di evitare che Thomas faccia un grave errore sposando Zoe.

Beautiful anticipazioni italiane: Sally torna con Wyatt

Brooke e Ridge arrivano ad una decisione drastica: licenziare Sally dalla Forrester Creation. Katie però interviene chiedendo ai due di ripensarci poiché a Sally resta solo un mese di vita.

Nel frattempo anche Wyatt decide di stare vicino a Sally e le dirà una bugia a fin di bene in accordo con Flo. Wyatt vorrà parlare nel suo ufficio con Sally e le dirà di aver lasciato Flo e di voler tornare insieme a lei.

Anche Ridge e Brooke cambieranno idea e riferiranno a Sally che da quel momento potrà lavorare alla collezione sotto il controllo di Ridge. Tutti si adopereranno per aiutare Sally anche se lei non sa che loro sono a conoscenza del suo drammatico segreto.

LEGGI ANCHE → Hai mai visto Steffy di Beautiful prima della chirurgia?

Se non vuoi perderti nessun colpo di scena di Beautiful sintonizzati tutti i pomeriggi su Canale 5 alle 14.00 e continua a seguire le nostre anticipazioni!