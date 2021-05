Nuovi colpi di scena nelle puntate della soap più amata di Canale 5 in onda dal 30 maggio al 5 giugno: ecco tutte le anticipazioni!

Thomas sta per sposare Zoe ma qualcosa di imprevedibile accadrà e coinvolgerà anche Hope! La Logan riceverà anche una proposta di matrimonio, cosa deciderà di fare la figlia di Brooke?

Anche per sua madre un evento imprevisto potrebbe cambiare il corso della sua storia cion Ridge, ecco tutte le anticipazioni delle puntate in arrrivo la prossima settimana!

Beautiful trame al 4 giugno: Hope tra Thomas e Liam

Hope e Liam si ricongiungono e la Logan arriva ad accettare la proposta di matrimonio di Liam. Ormai le storie con gli ex Thomas e Steffy sembrano archiviate anche perchè lo stilista è ormai prossimo alle nozze.

Liam, Steffy ed Hope però sono convinti che il matrimonio con Zoe sia solo una farsa e vogliono smascherare Forrester.

Anticipazioni prossima settimana: Hope interrompe il matrimonio di Thomas

Nella famiglia di Thomas invece tutti sono contenti ed Eric, Quinn e Shauna non vedono l’ora arrivi il matrimonio con Zoe. Il grande giorno è quasi arrivato ma alla vigilia delle nozze lo stilista dirà al piccolo Douglas di convincere Hope ad interrompere il matrimonio.

L’unico ad aver realmente capito cosa ha in mente il giovane Forrester è l’amico Vinny. Il giorno del matrimonio mentre Zoe si dirige verso l’altare il figlio di Thomas avrà una crisi improvvisa e fuggirà dalla Chiesa.

A quel punto Hope lo seguirà ma quello che accadrà dopo scioccherà tutti: i due rientreranno giusto mentre Zoe e Thomas stanno per scambiarsi gli anelli. Hope sarà però vestita da sposa ed a quel punto Thomas senza pensarci due volte lascerà Zoe e chiederà alla Logan di sposarlo!

Spoiler prossime puntate: Brooke e Bill si baciano

La Logan parlerà nuovamente con la figlia per farle aprire gli occhi sulle reali intenzioni di Thomas ma senza successo. Nel frattempo Ridge si confiderà con Shauna proprio riguardo alla diffidenza di Brooke nei confronti del figlio Thomas.

La madre di Hope incontrerà Bill e lui le prometterà di difenderla qualunque cosa accada. Tra i due ci sarà un momento di debolezza e Bill bacerà Brooke. La Logan si pentirà imnmediatamente dell’accaduto ma non rivelerà nulla a Ridge. Cosa accadrebbe se lui lo scoprisse?

Per scoprire cosa altro accadrà non resta che continuare a seguirci per altre incredibili anticipazioni sui tuoi programmi preferiti!