Le prossime puntate della soap Beautiful andranno in onda in prima visione su Canale 5 dal lunedì al venerdì con tante novità, ecco quali!

Grandi colpi di scena sono in arrivo nelle prossime puntate della soap più amata e seguita dal pubblico del piccolo schermo.

Thomas svelerà i suoi veri sentimenti su Hope a Shauna ma Liam e Steffy saranno sempre più sospettosi. Anche Bill metterà in guardia Hope, riuscirà a tener lontano Forrester e cosa risponderà alla proposta di Liam?

Se vuoi scoprire tutte le anticipazioni sulle trame delle prossime puntate prosegui nella lettura!

Beautiful, trame dal 21 al 27 marzo: Thomas rivela un segreto a Shauna

Nelle prossime puntate della soap Beautiful amatissima dal pubblico italiano, l’attenzione sarà concentrata sul macchiavellico stilista figlio di Ridge. Thomas Forrester riuscirà ancora a destabilizzare gli equilibri e le sue intenzioni verso Hope cominceranno ad essere chiare.

Nonostante in apparenza sia attratto da Zoe, lo stilista svelerà infatti a Shauna la verità sui suoi sentimenti: ammetterà di essere ancora innamorato della Logan! La donna potrebbe rivelare il suo segreto a Ridge e provoca Thomas dicendoglielo ma lo stilista non si scomporrà.

Sa infatti che se Shauna rivelasse tutto a suo padre lui ritornerebbe con Brooke che ha sempre sostenuto la mala fede di Thomas. Dopo essersi assicurato il silenzio della nuova compagna del padre, Forrester avrà uno scontro con Liam manifestando tutto il suo lato oscuro fino ad arrivare a minacciarlo di morte!

Non contento di ciò parlando con Hope continuerà ad instillare in lei l’idea che Spencer in realtà preferisca la sorellastra Steffy (Jacqueline McInnes Wood).

Anticipazioni prossime puntate: Steffy e Liam indagano sulle intenzioni di Forrester

Nessuno crede alla buona fede di Thomas men che meno Liam che assieme a Steffy cercherà ancora di far luce sulle vere intenzioni dello stilista.

Per questo motivo i due si recheranno da Zoe per capire se la relazione che la ragazza ha intrapreso con Thomas- come piano per smascherarlo- procede bene o no. Zoe rassicurerà Liam del fatto che lo stilista provi realmente qualcosa per lei ma Spencer continuerà a nutrire seri dubbi.

Solo Steffy crede ancora all’innocenza di Thomas e premierà Zoe confermando il suo posto alla Forrester Creation. Nonostante ciò parlando con suo padre Ridge alla giovane torneranno dei dubbi sui sentimenti del fratello per Hope.

Ridge pensa anche che Steffy provi ancora del sentimento per Liam e spera che i due tornino insieme prima o poi.

Liam dà un ultimatum ad Hope: la sposerà ad una condizione!

Ridge e Brooke avranno l’ennesima discussione con oggetto proprio la buona fede di Thomas: per Forrester suo figlio ha davvero dimenticato Hope con Zoe.

Liam intanto, dopo le minacce di Thomas deciderà di fare la sua proposta di matrimonio ad Hope ma ponendole una rigida condizione. Se accetterà di sposarlo dovrà allontanare per sempre Thomas dalla sua vita e cedere la custodia del piccolo Douglas.

Proprio mentre i due stanno discutendo della cosa ed hope si mostra contraria, Thomas farà la sua apparizione. A quel punto Liam deluso dalla situazione andrà via da casa di Hope e passerà la notte da Steffy.

Sarà Brooke a convincere la figlia a correre da Liam per rassicurarlo dei suoi sentimenti.

Per scoprire cosa altro accadrà non resta che seguire l’appuntamento giornaliero con la soap Beautiful.