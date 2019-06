Beautiful anticipazioni, Thomas provoca un terribile incidente: la brutta fine di un personaggio

Anticipazioni americane Beautiful: brutto incidente per Emma a causa di Thomas, ecco cosa succederà nelle prossime puntate della soap americana

Le prossime puntate della soap opera americana Beautiful saranno ricche di colpi di scena. Emma sarà coinvolta in un brutto incidente stradale a causa di Thomas. Morirà?

Beautiful: Emma vittima di un incidente

La soap opera americana ci riserva una settimana intensa di colpi di scena. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni americane nelle prossime puntate sarà annunciata una una notizia che la lascerà i fan senza parole. Cosa succederà? Nei giorni scorsi Thomas è tornato a Los Angeles insieme al piccolo, dopo la scomparsa di Caroline. Il giovane ragazzo fa il suo ritorno a casa in un momento particolarmente difficile per la vita di coppia di Hope e Liam. Quest’ultimi stanno attraversando un momento difficile in quanto credono che la figlia sia morta in realtà è stata adottata da Steffy. Si tratta di un segreto che solo poche persone conoscono tra cui Emma.

La giovane è pronta a svelarlo a Hope, ma Thomas mette in atto un piano di cui sarà vittima Emma.

Brooke preoccupata per Hope

Il ritorno della giovane ragazzo ha destato non poca preoccupazione per Brooke. Il motivo? La donna si è subito accorta che Thomas è instabile ed è spaventa che possa succedere qualcosa a sua figlia. Quando Emma scopre che la figlia di Hope è stata adottata cerca di rivelare la verità ma Thomas la ostacola. In che modo? Forrester minaccia la ragazza e cerca di fermarla nel momento in cui decidi di svelare questo segreto.

Emma riesce comunque a salire sulla sua auto ma è inseguita da Thomas che le fa perdere il controllo del veicolo. La giovane spaventata finisce fuori strada e l’auto precipita in un burrone. Sembra che la giovane sia morta.