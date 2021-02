Beautiful, spoiler Usa: LIAM padre del figlio di Steffy ma chi trama nell’ombra?

Le anticipazioni sulle prossime puntate della soap di Canale 5 che vedremo in Italia lasciano senza parole, con vicende sempre più intricate!

La soap Beautiful continua a mietere successi impareggiabili con il daytime pomeridiano più atteso del palinsesto tv!

Le puntate americane di Beautiful lasciano intendere che tutto sta per cambiare nelle famiglie Spencer e Forrester a causa della gravidanza di Steffy.

I nodi verranno al pettine ed Hope dovrà scontarsi con una dura realtà: come reagirà la Logan? Un sospetto terribile ruota attorno ai risultati del test, qualcuno potrebbe aver tramato nell’ombra.

Se sei curioso di scoprire tutto ciò che accadrà nelle puntate di Beautiful in arrivo in Italia nei prossimi mesi continua a leggere!

Beautiful risultati del test: il padre è LIAM!

Le trame delle prossime puntate americane di Beautiful si infittiranno per quanto riguarda la questione della paternità del figlio di Steffy.

Come vi abbiamo anticipato, la Forrester ha scoperto di attendere un secondo figlio e, come nel caso di Kelly, non sa chi sia il padre. Non senza uno sconcerto anche della dottoressa che la sottopose al medesimo test, la donna ha deciso di eseguire un nuovo esame.

Ora i risultati di tale test potrebbero sconvolgere gli equilibri: il padre del figlio di Steffy è Liam Spencer!

Il marito di Hope ha ceduto ad una notte di passione con la ex Steffy dopo aver scambiato il manichino con cui ha sorpreso Thomas in atteggiamenti intimi per la giovane Logan.

La sua reazione al presunto tradimento lo ha portato tra le braccia di Steffy ma non avrebbe mai pensato che le cose si complicassero a tal punto.

Cosa accadrà ora che la notizia diventerà pubblica?

Spoiler Usa: la decisione sofferta di Hope

La moglie di Liam ha vissuto con apprensione l’attesa per i risultati del test, ora che è accertato che il padre del figlio di Steffy sia proprio suo marito cosa deciderà di fare?

La Logan sarà molto combattuta poiché da una parte vorrebbe dare ascolto alla madre che le consiglia di mettere una pietra sopra l’accaduto. Per Brooke infatti, l’unica colpevole è Steffy che avrebbe approfittato dello sconvolgimento di Liam.

La figlia della Logan però, nonostante sia convinta delle mire della sorellastra su suo marito, non riesce ancora a perdonarlo.

Come riporta anche Tv Soap, proprio l’interprete della Logan ha commentato:

“Hope dovrà capire se riuscirà a perdonale Liam..”

Sono state le parole di Annika Noelle, che lasciano intendere che vip saranno ancora situazioni molto tese tra i due coniugi.

Il terribile sospetto: chi trama nell’ombra?

Il compagno di Steffy, John Finnegan, è meno combattuto ed ha già chiarito di voler continuare la sua storia con la giovane Forrester anche se il bimbo non è suo. Finn però porrà delle condizioni: Liam non dovrà più intromettersi come prima nella vita di Steffy.

Qualcosa però sembra no tornare riguardo al test di paternità. La trama sembra portare ad un sospetto di manipolazione dei risultati del test ma non è ancora chiaro ad opera di chi e perché.

Le probabilità che Vinny possa aver manomesso i risultati potrebbe avere un senso poiché il giovane consiglierà a Thomas di recuperare il rapporto con Hope. Secondo Vinny infatti l’amico potrebbe fare felice la Logan.

Lo stilista potrebbe, grazie al nuovo lavoro in ospedale ed alle sue attività losche con alcune sostanze, aver messo mano ai risultati del test direttamente nel laboratorio analisi.

Per ora è solo un’ipotesi ma nelle prossime puntate si scoprirà di più in merito!

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla tua soap preferita continua a seguirci e sintonizzati su Canale 5 dalla domenica al venerdì alle 13.45!