Beautiful SPOILER: Thomas rischia la vita, Steffy tradisce Finn

Thomas in pericolo di vita, quale sarà il suo destino? Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate in base alle anticipazioni americane.

Thomas sempre al centro dell’attenzione in Beautiful, anche nelle puntate americane, che andranno prossimamente in onda su Canale 5.

Il pubblico avrà modo di scoprire cosa accadrà al figlio di Ridge, la cui lucidità sembra sempre più compromessa.

Curiosi di sapere come finirà la storyline in questione? Continuate a leggere!

Anticipazioni Beautiful: Thomas è in pericolo di vita

In base alle anticipazioni americane, sappiamo che il personaggio di Thomas sarà in pericolo di vita.

L’uomo, infatti, è svenuto davanti a Steffy ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Lì subirà un intervento chirurgico al cervello: potrebbe trattarsi, infatti, di un problema neurologico.

A ciò potrebbe essere dovuta anche l’ossessione dell’uomo per Hope. Ricordiamo bene che Thomas aveva addirittura portata a casa un manichino con le fattezze della donna!

Anticipazioni Beautiful: Steffy teme di perdere Finn

La situazione di Thomas sembrava particolarmente grave prima del malore. L’uomo aveva avuto addirittura una crisi che lo avrebbe spinto a desiderare la morte di Liam.

Mentre il giovane si trova ricoverato, Hope si sentirà in colpa: Thomas, infatti, è svenuto proprio mentre si stava dichiarando alla giovane.

Intanto, Steffy ha trascorso la notte assieme a Liam. Quest’ultimo chiarirà di amare esclusivamente Hope e di non voler avere nulla a che fare con lei.

La donna, nel frattempo, temerà che Finn scopra la sua bravata e la lasci. Tra l’altro, è proprio Finn il medico che sta cercando di salvare la vita di Thomas.

Steffy non vuole correre il rischio che Finn non voglia più aiutare il figlio di Ridge, a causa del tradimento della donna con Liam.

Per scoprire cos’altro accadrà nelle prossime puntate di Beautiful, non rimane che attendere la messa in onda.