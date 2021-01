Beautiful spoiler, Steffy incinta (anche nella realtà): chi è il padre e cosa accadrà

Le anticipazioni americane delle prossime puntate rivelano uno scenario incredibile che riguarda Steffy e la sua gravidanza!

La soap più longeva di tutte continua ad appassionare il pubblico italiano che è sempre curioso di scoprire quali saranno le novità in arrivo.

Scopriamo insieme chi sarà il vero padre del figlio di Steffy e cosa si sono inventati gli autori di Beautiful!

Beautiful spoiler Usa: la paternità del figlio di Steffy

La seconda gravidanza di Steffy Forrester non è stato un fulmine a ciel sereno poiché l’intesa tra lei ed il suo ex Liam non si è mai esaurita.

Nelle puntate americane la bella Steffy sarà divorata da un tremendo dubbio: il bambino che attende sarà di Liam o di Finn?

La notte di passione che ha portato alla seconda gravidanza di Steffy è stato un momento fugace ma Liam nonostante ami Hope non vorrebbe rinunciare alla paternità.

Per scoprire chi sia davvero il padre del nascituro Steffy si rivolgerà alla stessa dottoressa che le aveva fatto eseguire il test di paternità per la prima gravidanza.

Nonostante la coincidenza paia alquanto strana la dottoressa la sottoporrà allo stesso test.

Per i risultati ci vorrà ancora tempo e gli spoiler non ci danno il nome ma qualche spunto per capire cosa risulterà lo abbiamo.

Scopriamo gli indizi!

Finn falsificherà i risultati del test?

I due legittimo compagni Hope e Finn sono a conoscenza del tradimento dei loro amati ma entrambi decideranno di proseguire la loro storia.

Hope con disperazione, poiché ha già dovuto subire svariati tradimenti di Liam con la ex moglie, mentre Finn vorrà a tutti i costi preservare il nuovo rapporto.

Proprio lui che è medico, potrebbe dunque falsificare i risultati del test per far credere di essere lui il padre del bimbo di Steffy? Da quanto riporta anche Tv Soap sembra abbastanza probabile.

Ciò si può immaginare anche dall’atteggiamento di Liam che dichiara di voler prendersi cura del bimbo qualora fosse lui il padre. Finn potrebbe dunque voler mettere fuori gioco il rivale.

Anticipazioni: l’attrice in dolce attesa, come cambierà la trama della soap?

La soap Beautiful non è nuova alle storie complicate che riguardano amori e bimbi in arrivo ed anche questa seconda gravidanza di Steffy non sfugge alla regola.

L’attrice che interpreta Steffy Forrester, la bellissima Jacqueline MacInnes Wood è realmente in dolce attesa.

Per lei, dunque si prevede a breve un allontanamento dal set per prendersi cura del pancino che cresce: andrà infatti in maternità.

Ma cosa accadrà dunque alla trama di Beautiful? Lo stratagemma del test manomesso potrebbe essere allora un escamotage per mettere in stand by la storia della paternità e farla riprendere solo il ritorno della Wood?

Per scoprire tutto non resta che continuare a seguirci per altre anticipazioni e sintonizzarsi su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40 per le nuove puntate di Beautiful!