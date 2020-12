Beautiful, spoiler: Reign Edwards non torna e andrà a The Wilds

Reign Edwards ha interpretato la parte di Nicole in Beautiful dal 2015 fino al 2018: non tornerà per ora nella soap perché reciterà in The Wilds.

La splendida bellezza ambrata Reign Edwards non tornerà per ora sul set di Beautiful, ha un impegno recitativo più impellente.

Beautiful, Reign Edwards va a The Wilds

I telespettatori amanti della serie televisiva Beautiful devono tenersi pronti: dopo il ritorno in scena di Zende Forrester è arrivata una notizia che probabilmente rattristerà i telespettaotri. La bellissima Reign Edwards non farà per adesso ritorno sul set di Beautiful per recitare in The Wilds. Nel suo ruolo recitativo dovrà portare alla luce oscuri segreti nascosti in un’isola vestita di mistero.

La serie televisiva The Wilds è di Amazon Original, la trama e le sceneggiature ricordano molto una serie cult televisiva che ha conquistato milioni di telespettatori, Lost. The Wilds sarà disponibile su On Demand da venerdì 11 dicembre 2020.

The Wilds, serie tv Amazon Originals

L’attrice è infatti entrata nel cast di The Wilds, serie Amazon Original che si prepara a raccogliere la pesante eredità del cult mondiale Lost. Scopriamo insieme la sinossi di questo nuovo attesissimo drama, disponibile sul colosso on demand dall’11 dicembre 2020.

Una miscela esplosiva sarà The Wilds: un survival drama con protagoniste delle ragazze adolescenti che dopo un disastroso incidente aereo atterrano su un’isola apparentemente deserta. Reign Edwards interpreta il personaggio di Rachel Reid, una giovane campionessa di nuoto.

Le ragazze sono naufragate in questa lingua di terra completamente isolata e dovranno lottare costantemente per sopravvivere: ogni loro debolezza affiorerà nel peggiore dei modi. Insieme, si legge su Tvsoap.it, dovranno convivere in una situazione ostica, conoscersi nel bene e nel male e accettarsi perché non hanno altro se l’una per l’altra. Con il tempo e condividendo esperienza diventeranno come sorelle, legate da un unico destino.

Con il passare dei giorni tra litigi e riappacificazioni molti misteri saranno svelati e le ragazze capiranno di non essere atterrate malauguratamente su quell’isola per caso o per un brutto scherzo del fato.