Beautiful SPOILER americani: due personaggi tradiscono i rispettivi partner

Dall’allontanamento da Liam e Hope fino ad arrivare alle macchinazioni di Thomas. Questo e molto altro nei prossimi episodi della soap.

Sono attesissime le nuove puntate di Beautiful, dove avranno luogo dei veri e propri colpi di scena che sconvolgeranno il pubblico di Mediaset.

Continuano la crisi tra Liam ed Hope, che porterà l’uomo ad avvicinarsi ancora una volta all’ex Steffy, i piani diabolici di Thomas.

Ecco cosa accadrà nei prossimi appuntamenti della soap opera americana!

Anticipazioni Beautiful: aria di crisi tra Hope e Liam

Nei prossimi appuntamenti di Beautiful, il pubblico assisterà a una vera e propria crisi tra Liam e Hope. La coppia sembra non avere pace.

A causa dell’ossessione di Thomas per quest’ultima, il giovane Forrester spingerà Liam tra le braccia della sua storica ex fidanzata, Steffy.

Hope non ce la fa più a sostenere questa situazione burrascosa e per questo andrà da Thomas per risolvere la questione una volta per tutte.

In seguito, avranno luogo una serie di avvenimenti sconvolgenti che il pubblico non si sarebbe mai aspettato.

Anticipazioni Beautiful: Il tradimento di Liam

Liam deciderà di raggiungere Hope a casa di Thomas e, una volta arrivato, crederà di vedere sua moglie baciarlo.

In realtà, si tratta di un bacio tra Thomas e il manichino che ha le fattezze di Hope.

Questo Liam, però, non lo sa e per questo sceglierà di andare da Steffy, anziché tornare a casa, per ricevere conforto.

I due alzeranno un po’ il gomito e finiranno a letto insieme. Il mattino seguente, si sentiranno terribilmente in colpa.

Per questo, sceglieranno di non rivelare a nessuno quanto accaduto. Liam, però, si sentirà condizionato dall’avvenimento e arriverà a mettere in discussione tutta la sua vita con Hope.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi di Beautiful, non vi rimane che attendere la messa in onda su Canale 5.