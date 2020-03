Beautiful, muore Caroline. La nota attrice Linsey Godfrey, personaggio principale della soap, dice addio alla serie nota in tutto il mondo

Una soap amatissima dagli italiani quella in onda nel primo pomeriggio su Canale Cinque, stiamo infatti parlando proprio di Beautiful. La soap ormai ha ottenuto un grandissimo successo e sono ormai 30 anni che continua su quest’onda.

Beautiful che fine ha fatto Linsey GodfreY Caroline

Pare però che la bella soap è continuamente ricca di colpi di scena, pare infatti che proprio in una di queste puntate, la bellissima attrice Linsey Godfrey è morta. La morte del personaggio infatti ha stupito tutti i fans della soap.Ma questa scomparsa improvvisa della stilista ha insospettito i più appassionati della soap, insinuando che forse la sua scomparsa sia dipesa da qualcosa della vita privata. Ma sembra che non sia la prima volta che il cast di Beautiful prende una decisione del genere, è successo infatti anche qualche anno fa con Sally Spectra in cui il personaggio è stato mandato in pensione.

Beautiful la scelta di far scomparire Caroline

Fortunatamente alla giovane stilista non è stato riservato nessun destino crudele. L’attrice infatti è viva e vegeta, ma la sua morte all’interno della soap è stata un’idea di Brad Bell per dare un po’ di brio alla fiction di Canale Cinque. Ma questa sua morte improvvisa porta Thomas e il figlio Douglas a Los Angeles, pronti a scombussolare la vita di Hope.

Ma come mai allora il cast di Beautiful ha deciso di fare fuori l’attrice? In realtà Linsey ha un altro impegno lavorativo, infatti l’attrice lavora in un altra soap di successo Days of Our Lives.