Beautiful, Caroline è viva? Forse tornerà per Douglas: i rumors americani!

Le trame della soap più seguita di tutte potrebbero arricchirsi con dei colpi di scena imprevedibili? Ecco tutti gli indizi che stanno infiammando il web!

Il destino del piccolo Douglas potrebbe cambiare all’improvviso e con lui quello di molti protagonisti della soap Beautiful.

Tutto dipende dalla figura di Caroline, ecco cosa spunta dalle indiscrezioni d’oltreoceano!

Beautiful: Caroline Spencer è ancora viva?

Caroline Spencer Forrester è stata uno dei personaggi più controversi di Beautiful ma ha lasciato il segno sia nei fan della serie sia nelle trame che ancora in qualche modo vengono influenzate dalla sua presenza o piuttosto dalla sua scomparsa.

Sì, perché Caroline secondo quanto tutti sappiamo grazie alla visione delle puntate la madre di Douglas è morta lasciando il bimbo orfano di madre.

Dagli Usa però starebbe arrivano un’indiscrezione che sta mettendo in fibrillazione tutti i fan della soap opera: l’attrice Linsey Godfrey ha lasciato il cast di una delle serie tv più guardate negli Stati Uniti, il celebre Day of Our Lives.

Ancora non si conosce il motivo per il quale l’attrice abbia lasciato il suo ruolo improvvisamente ma la fantasia degli appassionati di Beautiful ha iniziato a galoppare, e non tutte le ipotesi sembrerebbero azzardate. Scopriamo cosa potrebbe accadere.

Rumors americani: il destino di Douglas potrebbe cambiare

Per capire se un possibile ritorno della Godfrey a Beautiful nel ruolo di Caroline è possibile, dobbiamo tornare al personaggio in questione.

Tutti sanno che la mamma di Douglas è deceduta lontano dalle scene, nella soap si è saputo della sua morte per aneurisma solo per il resoconto fatto da Thomas ( com’è noto non un personaggio molto sincero!). Lo stesso stilista infatti è rientrato alla Forrester solo assieme al piccolo Douglas ormai orfano e ciò ha portato un riavvicinamento tra lui e Hope.

Inoltre anche il funerale non è stato mostrato ai telespettatori ed è già accaduto in passato che personaggi creduti morti sono poi riapparsi, come è accaduto per Taylor e con l’escamotage del fantoccio nella tomba al posto del suo cadavere.

Per esigenze di copione dunque anche per Caroline gli sceneggiatori potrebbero pensare ad un ritorno improvviso? Di certo, come fanno notare i principali siti di anticipazioni americani e nostrani, il ritorno di Caroline sconvolgerebbe gli equilibri.

Thomas ha acconsentito a concedere la tutela di Douglas ad Hope che dunque per tale motivo è tornata ad avere un rapporto con lo stilista. Lui vorrebbe di più e ad essere ancora contrario all’adozione di Douglas è solo Liam che al momento vorrebbe sposare Hope a condizione che la Logan si allontani da Thomas.

Inoltre al tempo della gravidanza della bionda Caroline, il suo compagno era Ridge, ma l’intervento di vasectomia precedentemente eseguito aveva fatto scartare l’ipotesi della sua paternità. E se invece gli sceneggiatori avessero pensato ad un ritorno per mettere in crisi anche più di una coppia?

Tutto potrebbe essere e dunque non resta che attendere di saperne di più sui prossimi sviluppi della vicenda, perciò continuate a seguirci per altre incredibili anticipazioni e curiosità sulla soap Beaufiful!