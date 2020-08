Beautiful anticipazioni, Brooke annuncia il suo addio in lacrime

Il personaggio interpretato da Katherine Kelly Lang non sarà presente nelle prossime puntate di Beautiful, in base alle anticipazioni americane

Il personaggio di Brooke è il cuore pulsante di Beautiful; quello attorno al quale ruota tutto lo sceneggiato della soap opera americana e quello che ha più dato vita e intrecci e complotti.

Adesso, però, le sicurezze della donna sembrano vacillare. Brooke è a rischio e a rivelarlo sono le anticipazioni americane relative alle prossime puntate della fiction. Scopriamo cosa accadrà!

Brooke va via, tutti i dettagli

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Brooke, in lacrime, annuncerà la sua partenza! La Logan, di fronte a Ridge, confesserà di voler lasciare Los Angeles per andare a trovare Bridget.

Quello di Brooke è un addio? Si tratta di un espediente narrativo già testato per eliminare il suo personaggio? Pare di no!

Non si dovrebbe trattare, infatti, di un lungo viaggio. La donna dovrebbe stare via per un periodo molto breve, nel quale Ridge potrà avere la possibilità di capire cosa vuole per il suo futuro.

I motivi dell’abbandono di Brooke

Le ragioni della scelta di Brooke sono oggettivamente valide. La donna, infatti, sta avendo non pochi problemi, che le stanno facendo vivere una seria crisi.

In tutto questo vi è lo zampino di Thomas, che è riuscito a rovinare il matrimonio di suo padre, allontanandolo da Brooke. Quanto succede in questa circostanza ha dato la possibilità a Shauna di farsi avanti con Ridge!

Mentre Brooke si scambia inaspettatamente un bacio con Bill, infatti, la madre di Flo, attratta dallo stilista, fa di tutto pur di conquistarlo e arriva addirittura a sposarlo a Las Vegas!

Ad appoggiare le sue folli idee, vi è naturalmente Quinn. La crisi tra Brooke e Ridge diventa talmente seria da causare una rottura!