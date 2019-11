Beautiful, l’attrice distrutta da una malattia degenerativa: l’addio improvviso ‘Oggi è irriconoscibile’

Chi non ricorda gli indimenticabili attori della Soap più famosa della storia, Beautiful? Una di loro è molto malata, tutti i particolari

Schae Harrison nel cast della soap più amata

Il cast di Beautiful, la soap che da decenni fa sognare generazioni di spettatori, ha subito molte variazioni.

Nuovi arrivi e partenze si sono succeduti ma alcuni personaggi sono entrati nel cuore degli amanti della soap opera.

Oltre ai più famosi Ridge, Brooke e Thorne, altri personaggi si sono succeduti, a anche se di ruolo minore hanno dedicato molti anni al loro personaggio.

Uno di questi è il ruolo di Darla Einstein, la segretaria della rossa Sally Spectra l’esuberante antagonista della Forrester Creation.

Darla ha calcato le scene per svariati anni, arrivando anche a sposare il secondogenito di Eric Forrester ,Thorne.

Grazie al suo personaggio e ancor prima per aver preso parte ad un’altra fortunatissima soap come General Hospital, l’attrice statunitense Schae Harrison, ha avuto notevole successo ma purtroppo non è durato a lungo.

La terribile malattia che la affligge

La bionda attrice Schae Harrison dopo alcuni anni sulla cresta dell’onda nel cast della soap Beautiful ha dovuto ritirarsi dalle scene nel 2015 a causa di problemi di salute.

Proprio durante le riprese della soap infatti l’attrice ha avvertito i primi sintomi della malattia degenerativa che la affligge tutt’ora: la fibromialgia.

A causa dei forti dolori e del progredire della malattia la donna, sposata con l’attore che impersonava C.J in Beautiful, e con una figlia Heaven, è stata costretta a spendere praticamente tutto il suo patrimonio per le costose cure.

In più ha dovuto rinunciare anche al ruolo ottenuto nel telefilm Castle ed è dovuta ricorrere alla sedia a rotelle per spostarsi.

Familiari ed amici solidali con lei per questo momento tragico che la donna sta vivendo hanno organizzato raccolte fondi per le sue cure ma la situazione è ancora drammatica ed inoltre l’ha purtroppo allontanata pare ormai per sempre dal mondo dello spettacolo.