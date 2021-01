Beautiful, riconoscete l’attrice? Oggi è una delle più belle della soap

Vederla così ispira tanta tenerezza ma lei è oggi una delle più belle di Beautiful. Di chi stiamo parlando? Provate ad indovinare!

Una bellezza simile merita un ruolo speciale ed in effetti nella nota soap americana lei è sicuramente una delle protagoniste. L’avete riconosciuta? Mettete alla prova le vostre capacità visive.

C’è chi guarda la nota soap americana ormai da tantissimi anni e poi c’è, invece chi si è appassionato da poco alla chiacchieratissima famiglia Forrester. Guardando questa foto però sicuramente vi verrà in mente chi può essere l’attrice di cui stiamo parlando.

Beautiful, riconoscete la bimba in foto? Oggi è un’attrice della soap

Bellissima sin da piccola, oggi infatti è ancora più bella: Beautiful l’ha resa celebre nel mondo in un ruolo che ha saputo metterla in luce in maniera piuttosto efficace. Il suo profilo sui social è seguitissimo anche per le tante foto che la star americana ama condividere con i suoi fan. Guardando questa foto chi vi viene in mente?

Forse vi occorre qualche indizio. Il suo colore di capelli, ovvero quello che esibisce nella soap, non è lo stesso di quando era piccola: non è quindi un’attrice bionda! Vi sembra un indizio troppo striminzito? Ve ne daremo un altro.

Nella soap è già mamma. Questo sicuramente potrà ridurre il cerchio delle ‘sospettate’.

Chi è l’attrice in foto?

Con un piccolo sforzo sicuramente indovinate. Un altro indizio? E’ innamorata di Liam Spencer e la sua mamma è una psicanalista. Adesso non è più così difficile. Ecco la foto estrapolata dal suo profilo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J A C Q U E L I N E W O O D (@jacquelinemwood_1)



Come avete potuto capire si tratta della bellissima Steffy Forrester interpretata dalla sensualissima attrice Jacqueline MacInnes Wood.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J A C Q U E L I N E W O O D (@jacquelinemwood_1)



La sua bellezza ha qualcosa che lascia senza parole ma come si capisce dalla foto è insita nei suoi geni!