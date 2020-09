Beautiful, anticipazioni USA: Steffy furibonda, Ridge firma l’accordo

Nelle puntate americane si è scoperta tutta la verità, Steffy sarà furibonda con Flo, mentre Ridge prenderà una decisione inaspettata

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate americane di Beautiful, che andranno in onda prossimamente anche in Italia!

Steffy furibonda con Flo

In base alle anticipazioni americane di Beautiful, sappiamo che Flo finirà in carcere con l’accusa di rapimento e truffa e si ritroverà sola.

In carcere riceverà anche la visita di Steffy, che non perderà occasione per rinfacciare tutto il male fatto a lei, a Liam e a Hope. Steffy le augurerà di passare molto dietro le sbarre.

L’unica a rimanerle accanto sarà la madre Shauna, che cercherà di convincere Ridge ad accettare l’accordo di immunità proposto dalla polizia.

Ridge però sarà ancora furibondo con Flo per il male fatto ai suoi figli, soprattutto a Steffy. L’uomo dovrà anche impedire che la polizia arresti Thomas per il suo coinvolgimento nella vicenda.

Ridge firma l’accordo

In base alle anticipazioni delle puntate americane, che andranno in onda tra molto in Italia, pare che Ridge prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Ridge, a sorpresa, accetterà di firmare l’accordo di immunità che consentirà a Flo di uscire di prigione, per evitare che anche Thomas finisca in carcere.

Tra Steffy e Thomas intanto, i rapporti si interromperanno. La ragazza avrà un duro faccia a faccia con il fratello in ospedale e lo accuserà, senza mezzi termini, di averle rovinato la vita.

Steffy non avrà la minima intenzione di perdonarlo: il dolore per la separazione da Phoebe l’ha segnata molto e per lei risulterà molto difficile dimenticare ciò che è accaduto.