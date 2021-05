La soap Beautiful torna con nuovi appassionanti episodi inediti da domenica 16 a sabato 22 maggio 2021 su Canale 5: ecco le anticipazioni!

Nelle prossime puntate la vita di Sally è ormai appesa ad un filo ma nessuno vorrà svelare di conoscere il suo segreto. Gli ultimi momenti di vita potrebbero essere alleviati da Wyatt, ecco cosa proporrà Flo.

Beautiful, anticipazioni: Sally in fin di vita

Le trame della soap Beautiful continuano ad infittirsi e la prossima settimana sarà fondamentale per le sorti di uno dei protagonisti. Stiamo parlando della giovane Sally Spectra a cui il destino pare aver giocato un brutto tiro.

Solo poco tempo fa la giovane ha scoperto di essere affetta da una malattia incurabile che la condurrà alla morte in breve tempo. L’intenzione di Sally era di tenere tutti all’oscuro con l’aiuto di Katie ma proprio la donna ha dovuto svelare il suo segreto.

Paradossalmente dal momento in cui hanno saputo, tutti hanno deciso di tornare sui loro passi e di far passare alla ragazza gli ultimi momenti di vita nella maniera più serena possibile. Nelle prossime puntate infatti Ridge e Steffy dopo aver deciso di non licenziare più Sally inseriscono i suoi modelli nella collezione di alta moda della stagione.

Tutti fingono per il bene di Sally

Anche Flo e Wyatt vogliono fare qualcosa per allietare l’ultimo periodo di vota di Sally senza però svelarle nulla. Sarà Flo, pur amando il suo fidanzato, a proporre a Wyatt di fingere di voler tornare con Sally e lo spingerà a chiederle di tornare a convivere.

La parte più difficile secondo Katie sarà non far capire a Sally che tutti sanno che è malata ma Wyatt si impegnerà a non far trapelare nulla con la ragazza. Sarà proprio Sally ad avere più dubbi poiché sa che più passa ili tempo più difficile sarà nascondere la malattia.

Beautiful anticipazioni: Thomas spinge acceleratore sul matrimonio

Mentre Katie cercherà di convincere Sally a rimettersi con Wyatt anche Bill sarà colpito dalla generosità di Flo e sembrerà prendere in considerazione il perdono verso la giovane.

Thomas nel frattempo non ha abbandonato il suo diabolico piano per arrivare al cuore di Hope. Vinny lo accuserà di utilizzare in modo scorretto il piccolo Douglas e Zoe ma nulla farà desistere lo stilista.

Anzi, Thomas deciderà di accelerare il suo piano e cercherà di convincere Zoe a sposarlo senza indugi. Cosa farà Hope?

Non perdete le prossime puntate di Beautiful in onda dalla domenica al sabato su Canale 5 alle 13.40!