Beautiful, tragico incidente per un personaggio ‘Condizioni molto gravi’: le ultime anticipazioni

Le indiscrezioni sulle prossime puntate di Beautiful mostrano che vi sarà un terribile incidente che coinvolgerà due personaggi, scopriamo tutti i dettagli

Beautiful tornerà su Canale 5 con nuovi appuntamenti ricchi di momenti al cardiopalma, come quelli che segneranno irreversibilmente due personaggi della soap, coinvolti in un incidente. Vediamo cosa accadrà!

Due personaggi coinvolti in un terribile incidente, i dettagli

Nelle prossime puntate di Beautiful, in base alle anticipazioni americane, avverrà un tragico incidente che coinvolgerà due personaggi di punta della soap opera di Canale 5.

A rischiare la vita sarà un personaggio amatissimo, che subirà le conseguenze delle azioni di un altro che ne combinerà una delle sue.

La puntata in questione sta andando in onda in questo momento in America, ma sarà visibile in Italia soltanto tra qualche mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

La vita di un personaggio della soap è a rischio

Chi sono i personaggi coinvolti nell’incidente annunciato dalle anticipazioni americane di Beautiful? Si tratta di Bill e di Steffy.

Bill si ritroverà a bordo della sua auto e finirà per travolgere Steffy, che proprio in quel momento starà passando con la sua moto. Lo scontro sarà accidentale, ma avrà terribili conseguenze.

Bill non si accorge dell’arrivo della moto con sopra Steffy e non vuole assolutamente far del male alla donna, con la quale in passato ha avuto una relazione e che poi lo ha reso nonno.

Dopo averla investita, Bill soccorre la donna che finisce a terra e perde i sensi, ma sin da subito le sue condizioni appaiono molto gravi.

Steffy finisce in coma e Ridge va su tutte le furie. L’uomo è convinto che Spencer debba finire assolutamente in carcere per quanto ha commesso, nonostante il gesto non sia stato intenzionale.

Bill, nel frattempo, sarà disperato e continuerà a sperare che Steffy si risvegli dal coma e non abbia subito danni irreversibili.