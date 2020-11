Beautiful, anticipazioni: Thomas si risveglia, Liam contro di lui

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Beautiful, che vedranno protagonista indiscusso il personaggio di Thomas.

Approfondiamo insieme le trame dei prossimi episodi di una delle soap opera americane più amate dal pubblico a casa, in onda con nuove puntate da lunedì 2 novembre a sabato 7 novembre 2020.

Anticipazioni Beautiful: Thomas si risveglia

Dal lunedì 2 a sabato 7 novembre 2020, andranno in onda nuovi e appassionanti episodi con una delle soap opera più longeve della storia della televisione, Beautiful.

Nei prossimi appuntamenti, il pubblico avrà modo di assistere alla pena del personaggio di Hope, che si trova al capezzale di Thomas, il quale non ha ancora ripreso conoscenza.

Pare proprio che a un certo punto il personaggio, che era stato dato per spacciato, si risveglierà. Così Hope gli getterà addosso tutto il dolore che le ha causato.

Nel frattempo, Sanchez deciderà di interrogare Thomas per chiarire la dinamica dell’incidente.

Anticipazioni Beautiful: Liam contro Thomas

Nelle prossime puntate di Beautiful, i rapporti tra Ridge e Brooke si incrineranno e trascorreranno molto tempo tra litigi e chiarimenti.

Nel frattempo, Sally e Wyatt si riavvicineranno. Ridge decide di andare a trovare Flo in carcere, perché è intenzionato a vigilare affinché la sua pena sia interamente scontata.

Intanto, il personaggio di Bill sostiene di possedere delle prove plausibili, che dimostrino che Thomas fosse coinvolto nella morte di Emma Barber.

Bill andrà in ospedale per cercare un confronto con Thomas, ma troverà anche Ridge, che non è minimamente intenzionato a lasciarlo inveire sul figlio.

Nel frattempo, Brooke è sinceramente rammaricata per l’incidente sulla scogliera e vuole fare le sue scuse a Thomas. Il giovane, intanto, non vede l’ora di uscire dall’ospedale.

Infine, Liam si metterà in contatto con Brooke e la supplicherà di impedire che Thomas faccia ritorno a casa. Il giovane vuole impedire che il figlio di Ridge continui a far soffrire Hope e la sua intera famiglia.

Per scoprire cos’altro accadrà, non rimane che attendere la messa in onda di Beautiful su Canale 5.