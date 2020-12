Beautiful, anticipazioni al 2 gennaio: Thomas vuole estromettere Brooke

Scopriamo insieme tutte le novità riguardo alle trame delle prossime imperdibili puntate della soap opera americana.

Beautiful andrà in onda con le nuove e appassionanti puntate della soap opera americana da domenica 27 dicembre 2020 a sabato 2 gennaio 2021.

Lo show, seguitissimo da sempre, regalerà importantissime emozioni ai fan, che avranno modo di assistere a tante novità.

Particolare focus sarà fatto su personaggi come Liam, Steffy, Brooke e Thomas. Scopriamo tutto ciò che accadrà!

Anticipazioni Beautiful: il piano diabolico di Thomas

Nei prossimi episodi di Beautiful, Liam andrà da Steffy con la piccola Beth, consapevole del fatto che la donna soffra ancora molto per la perdita della piccola che riteneva essere sua figlia.

Nel frattempo, il personaggio di Thomas incontrerà Zoe e le proporrà di diventare sua alleata per pianificare una vendetta ai danni di Brooke.

L’uomo spera che il padre ceda alle avances di Shauna, in modo tale da facilitargli il lavoro, estromettendo le Logan dall’azienda di famiglia.

Intanto, Hope chiederà delucidazioni a Liam riguardo la sua separazione con Steffy. Tra i due, però, sembra proprio che non sia finita.

Alla fine, il personaggio di Steffy si ritroverà ad avere un duro scontro con Hope. La prima non vuole che la seconda manipoli in nessun modo Liam.

Steffy vuole che Liam prenda le decisioni indipendentemente da lei e inoltre non vuole che si occupi di Douglas.

Anticipazioni Beautiful: cambia il palinsesto

Beautiful subirà un cambio di palinsesto a causa delle vacanze natalizie.

In base a quanto dichiarato da Mediaset, la soap opera americana non andrà in onda nelle giornate di giovedì 31 dicembre 2020 e venerdì 1° gennaio 2021

Rimarranno, invece, invariati gli appuntamenti del 28, del 29, del 30 dicembre 2020 e del 2 gennaio 2021.

Il 31 dicembre e l’1 gennaio, invece, andrà in onda al suo posto una programmazione incentrata sulla festività del Natale.

Per scoprire cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Beautiful, non rimane che attendere nuovi aggiornamenti.