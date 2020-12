Beautiful, anticipazioni: Steffy serba ancora rancore per Thomas

Nelle prossime puntate di Beautiful Steffy non perdona ancora Thomas e serba per lui molto rancore. Brooke si scontra con Shauna, volerà uno schiaffo.

Nei prossimi episodi della storica soap Beautiful i telespettatori vedranno Steffy ancora turbata e arrabbiata con Thomas e ci sarà inoltre uno scontro fisico di non poco conto: scopriamo le anticipazioni.

Steffy delusa dall’atteggiamento protettivo di suo padre verso suo fratello bugiardo insiste a non volerlo perdonare. I piani di Thomas arrivano a compimento: Brooke e Shauna avranno un aspro scontro verbale e fisico.

Beautiful Anticipazioni: Steffy adirata con Thomas

La bella Steffy, interpretata da Jacqueline MacInnes Wood, è ancora molto arrabbiata con Thomas e non sembra ancora disposta a mettere da parte l’ascia di guerra.

Thomas, si legge su ComingSoon, cerca di riavvicinarsi a sua sorella Steffy ma lei sembra poco predisposta: la ragazza non crede che il fratello sia completamente sincero, le sue scuse non sono abbastanza.

Le bugie dette da Thomas hanno arrecato non poco danno a Steffy che ha perso l’affetto di Phoebe e Liam. Nonostante le mille giustificazioni di Thomas per il suo comportamento Steffy non gli crede, la ragazza sa che in fondo suo fratello non è davvero dispiaciuto come vorrebbe fargli credere.

Ridge non si capacita di come la figlia non possa perdonare Thomas, sangue del suo sangue: Forrester Senior è convinto che i valori familiari e l’affetto dovrebbero passare sopra le incomprensioni, ma Steffy non è d’accordo. Sconvolta dal discorso di suo padre perché mostra di appoggiare Thomas anziché difendere lei.

Ridge, si legge su blastingnews, consiglia a Thomas di cambiare casa per non vivere ulteriormente con Danny: trasferirsi a casa di Steffy sarebbe la soluzione più plausibile secondo Ridge ma la figlia si rifiuta palesemente di ospitare suo fratello.

Brooke e Shauna arrivano alle mani

Il piano subdolo di Thomas si sta compiendo e il legame tra Brooke e suo padre Ridge si sgretola giorno dopo giorno.

Thomas ha convinto Danny a rivelare tutto alla Logan: Shauna e Ridge hanno trascorso la notte insieme. Brooke è infuriata e delusa, caccia di casa Ridge e decide di incontrare Shauna per affrontarla vis a vis.

Quando Shauna si ritrova Brooke sulla porta di casa ha capito che la Logan sa tutto, Thomas l’aveva già messa al corrente. Non ha ceduto subito al piano di Thomas, voelva parlare con Brooke per spiegare realmente come le cose erano andate ma Shauna ha ben presto capito che Brooke non era li per aver un dialogo calmo e pacifico.

La Logan era letteralmente furiosa, non ha voluto sentire spiegazioni. Sono volati insulti pesanti e dopo pochi minuti Brooke ha schiaffeggiato Shauna in un impeto di rabbia.