Beautiful anticipazioni: il destino di Sally Spectra è a Febbre d’amore?

Scopriamo insieme cosa accadrà al personaggio di Sally Spectra, che da Beautiful passerà alla soap opera di Febbre d’amore.

Approfondiamo insieme le trame delle puntate americane di Beautiful, dopo le quali pare che Sally Spectra uscirà di scena!

Anticipazioni Beautiful: Sally Spectra esce di scena

Il personaggio di Sally Spectra è riuscito a farsi spazio fra le trame di Beautiful. La donna è la pronipote della storica e omonima Sally Spectra e viene interpretata dall’attrice Courtney Hope.

Dopo il suo arrivo, la giovane ha spiegato la sua discendenza e ha raccontato di essere cresciuta con nonna Shirley, sorella della Spectra.

Adesso, però, pare che il destino della giovane sia cambiato…

In base alle anticipazioni americane, infatti, trapela che, per la giovane, comincerà una vera e propria parabola discendente, che toccherà ogni ambito della sua vita.

Sally non saprà più come uscire dalla situazione in cui si trova e fingerà di avere dei gravi problemi di salute. La sua speranza è quella di riconquistare Wyatt.

In base alla sceneggiatura, però, le cose si metteranno davvero male per la Spectra, che, tra alcuni mesi, uscirà di scena.

Anticipazioni Beautiful: Sally Spectra a Febbre d’amore

I fan di questo personaggio, però, non dovranno preoccuparsi, perché il carattere in questione e la sua interprete, Courtney Hope, troveranno ampio spazio in un’altra soap opera, Febbre D’Amore.

Sono storici i crossover tra Febbre d’amore e Beautiful e questa volta accoglieranno un amatissimo personaggio, proprio Sally Spectra.

La proposta da parte di Febbre d’amore è arrivata dopo il congedo da Beautiful:

“Ho saputo che erano interessati ad inserire me e Sally nella soap, ho subito accettato. Dopo aver parlato con Josh Griffin, mi è subito piaciuto quello che avevano in programma di fare con Sally.”

In Febbre d’amore, Sally si recherà presso la Jabot Cosmetics, a Genoa City, con l’obiettivo di incontrare Lauren Fenmore Baldwin. Lì però finirà per imbattersi in Summer Newman…