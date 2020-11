Beautiful anticipazioni: accordo di immunità per Ridge, Shauna in crisi

Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi di Beautiful, che avrà protagonista indiscusso l’accordo di immunità per Flo e Thomas.

Approfondiamo insieme le trame dell’episodio di Beautiful in onda oggi, sabato 14 novembre 2020, su Canale 5.

Anticipazioni Beautiful: Ridge e l’accordo di immunità

Beautiful torna su Canale 5 con un nuovo appuntamento di una delle soap opera americane più amate dagli italiani, in onda alle 13,45 di sabato, 14 novembre 2020.

Nella puntata trasmessa oggi su Mediaset, il pubblico avrà modo di vedere che il detective Sanchez continuerà a indagare su Thomas e a credere che il giovane sia colpevole.

Per tale ragione, proporrà un accordo al padre Ridge: nel caso in cui assicuri l’immunità di Flo riuscirà a non far condannare il figlio.

Nel frattempo, Steffy è ancora molto arrabbiata con il fratello e sceglierà di recarsi in prigione per parlare con Flo.

Infine, il personaggio di Shauna sarà molto preoccupato per il destino della già citata Flo: la Fulton non ha, infatti, i soldi per pagare la cauzione.

Anticipazioni Beautiful: Shauna vuole salvare la figlia

Nella puntata di oggi di Beautiful, il pubblico assisterà al senso di colpa di Florence, che non ha idea di come rimediare agli errori.

Improvvisamente a Shauna si presenta un’occasione che potrebbe scagionare la figlia.

Dopo aver scoperto della possibilità di un accordo di immunità, la Fulton andrà da Ridge per pregarlo di aiutarla. I due genitori, infatti, sono accomunati dalle malefatte dei figli e vogliono impedire che passino la loro vita in prigione.

Alla fine, il personaggio di Steffy incontrerà la Fulton e deciderà di dire alla donna tutto ciò che pensa, senza filtri.

Per scoprire cos’altro accadrà nelle nuove puntate di Beautiful, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5 alle ore 13,45