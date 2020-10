Beautiful, Anticipazioni puntate dal 5 al 10 ottobre 2020

Ecco la trama delle puntate di Beautiful in onda dal 5 al 10 ottobre 2020: scopri cosa accadrà ai personaggi della storica soap opera.

Scopri come si evolveranno gli intrighi della soap opera Beautiful in onda su Canale5 alle 13.40.

Ecco l’anticipazione di tutte le puntate che saranno trasmesse dal 5 al 10 ottobre 2020.

Anticipazioni Beautiful settimana 5 ottobre-10 ottobre

Puntata Lunedì 5 ottobre

La piccola Beth è accolta da Hope e Liam con felicità e gioia. Brook e Ridge vengono a sapere da Flo, Zoe e Shauna tutti i dettagli dell’adozione della piccola Beth. Entrambi sono rimasti scioccati dal racconto e sono arrabbiati per non averlo saputo subito. Ridge è molto preoccupato e in ansia per il coinvolgimento del figlio in questa storia.

Puntata Martedì 6 ottobre

I dettagli dell’adozione di Beth vengono nuovamente raccontati: ora anche Steffy sa tutto, Liam e Hope le hanno raccontato tutto. Steffy non ne aveva idea e rimane senza parole, non avrebbe mai immaginato tutto questo.

Phoebe rischia di essere strappata dalle braccia della vera mamma, Hope.

Puntata Mercoledì 7 ottobre

Hope è decisa a riprendersi la sua bambina e Steffy è disperata, non vuole lasciare che Beth vada via. La Logan è grata alla sua sorellastra per essersi presa cura della sua piccola negli ultimi 12 mesi ma ora è tempo di lasciarla andare: Beth è sua figlia e non ha intenzione di passare un solo altro minuto senza di lei.

Liam si trova ad un bivio sentimentale, il suo cuore è indeciso e diviso tra le due donne.

Puntata Giovedì 8 ottobre

Flo ha fortemente deluso Wyatt e lui ritorna da Sally per farsi consolare. Sally d’altro canto però ha confessato ad Eric di provare ancora dei forti sentimenti nei suoi confronti: gli rivela che lo ama ancora moltissimo.

Steffy è disperata perché non vuole lasciare che Beth vada via ma è costretta: Hope si vuole riprendere sua figlia. Ridge è lì mentre Brooke prova a calmare Hope che minaccia la sua sorellastra con rabbia: non vuole restituirle sua figlia.

Puntata Venerdì 9 ottobre

Wyatt lascia Flo e corre da Sally chiedendole di tornare insieme. Sally appare contenta ma c’è una condizione che mette sul tavolo per tornare con lui: pretende da Wyatt vacanze lussuose, cene in ristornati costosi e bei regali. Sarà questa una ripicca oppure la ragazza è profondamente venale e vuole solo sfruttarlo spremendo le sue finanze?

Puntata Sabato 10 ottobre

Brooke e Ridge hanno la mente occupata, non fanno che riflettere sul ritorno a casa della piccola Beth. Le conseguenze di questo ritorno saranno pesanti sia per Steffy che per Thomas.

Brooke è profondamente dispiaciuta per Steffy e arrabbiatissima con Thomas. Non riesce nemmeno a capire perché Ridge tenta ancora di prodeggerlo a spada tratta: ha fatto del male a Hope e anche a Steffy per non parlare del suo probabile coinvolgimento nella morte di Emma Barber.