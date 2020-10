Scopri cosa succederà a Thomas e al cast di Beautiful negli episodi della prossima settimana: anticipazioni puntate in onda dal 25 al 31 ottobre 2020.

Cosa accadrà al cast di Beautiful nelle puntate della prossima settimana?

Scoprilo con le anticipazioni delle puntate di Beautiful dal 25 ottobre al 31 ottobre in onda su Canale 5.

Dove eravamo rimasti? Zoe e Zende

Negli scorsi episodi Zoe rallenta la conoscenza con Carter non accettando di andare a convivere. La donna crede sia ancora troppo presto per un passo così importante e preferisce prendere le distanze.

Uno dei motivi per i quali Zoe si sente frenata è proprio la forte alchimia che c’è tra lei e Zende, l’amico di Carter. Zende è combattuto perché vorrebbe mantenere la sua amicizia con Carter ma allo stesso tempo un magnetismo irresistibile verso Zoe lo rapisce ogni volta che si incontrano. Zoe e Zende sono sempre più affiatati e complici, Carter pian piano viene escluso dal triangolo amoroso.

Beautiful, Anticipazioni puntate dal 25 al 31 ottobre

Thomas ha subito una brutta caduta da un’impervia scogliera, i medici hanno dovuto ricoverarlo per tenerlo sotto controllo accertandosi sul suo stato di salute.

Katie, Wyatt, Bill e Justin vengono a conoscenza della tragica caduta di Thomas provocata da Brooke involontariamente, o almeno da quanto sembra. Si legge su TvSoap.it che tutti sono curiosi di capire come sia potuto succedere e continuano a domandarsi che dinamica possa aver provocato un simile incidente.

Shauna andrà a trovare Flo e avranno una conversazione importante in carcere. Dopo si recherà da Quinn per farsi aiutare a trovare un buon legale che possa difendere sua figlia.

La situazione tra Brooke e Ridge non sembra migliorare, entrambi non intendono smuoversi dalle loro posizioni su Thomas e soprattutto su quanto è accaduto sulla scogliera. Entrambi sono preoccupati per lui ma al momento rimane molto acceso il contrasto fra di loro: l’incidente li sta dividendo sempre di più.

Sanchez non è convinto dalla dinamica dell’incidente che ha coinvolto Thomas e spiega a Ridge le sue congetture facendolo infuriare tremendamente. Quinn non smette di prendere le parti di Flo e la giustifica ancora una volta difendendola agli occhi di Wyatt.