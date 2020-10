Cosa accadrà nei prossimi episodi di Beautiful? Anticipazioni puntate dal 18 al 24 ottobre: Thomas in fuga e matrimonio annullato.

Che cosa succederà ai protagonisti della storica soap opera Beautiful in onda su Canale 5: anticipazioni puntate dal 18 ottobre al 24 ottobre 2020.

Il ritorno a casa della piccola Beth è una grande gioia ma anche un terremoto che scuoterà gli equilibri: matrimonio annullato e Thomas in fuga.

Anticipazioni Beautiful: puntate dal 18 al 24 ottobre

Oramai tutti sanno la verità sulla piccola Beth, il suo ritorno a casa ha destabilizzato un po’ tutti in qualche modo. Tutti concordano però sulla chiara ed evidente colpevolezza di Flo in merito a questa situazione: deve pagare per ciò che ha fatto, non verrà facilmente perdonata.

Sua madre Shauna è al momento l’unica che ancora la sostiene e la protegge, nessun altro è dalla parte di Flo: la madre prenderà le sue parti ma inutilmente, non verrà ancora perdonata.

Hope e Liam ricevono una notizia da Justin: ha avviato le pratiche di annullamento matrimoniale di Hope e Thomas finalmente. Hope ha intenzioni serie, vuole annullare il matrimonio con Thomas senza dirglielo in faccia: lo farà per telefono, è più semplice e indolore.

Ridge e Brooke temono per Thomas, è scomparso e non hanno la più pallida idea di dove possa essere. Nel frattempo i detective Sanchez userà le testimonianze di Zoe, Flo e Xander per accentrare i sospetti su Forrester Junior. I sospetti del detective su Forrester si fanno sempre più affilati.

Si legge su TvSoap.it che Forrester non prenderà bene la decisione della Logan e assumerà un atteggiamento ancora più folle e bizzarro. Vinny e Brooke saranno molto preoccupati per lui.

Thomas sempre più vicino a diventar pazzo

Ridge è molto preoccupati per il figlio Thomas che rischia l’accusa di omicidio: il detective crede sia stato lui ad uccidere Emma. Thomas impaurito e quasi in preda ad un momento di follia ha deciso di andar via, è fuggito sembrando sempre più colpevole.

Ridge cerca di contattare Thomas da giorni ma non risponde alle sue chiamate: è paranoico e ansioso, non si fida di nessuno e compirà un terribile gesto.

Forrester Junior farà portare Douglas, suo figlio, a casa di Vinny per dargli una lezione: è stato lui a rivelare tutta la verità su Beth.

I telespettatori di Beautiful a breve faranno fronte all’arrivo di Diamond White nel cast e molti altri entusiasmanti avvenimenti che accadranno nei prossimi appuntamenti.