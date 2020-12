Beautiful, Anticipazioni puntata 8 dicembre 2020: Thomas ricatta Danny

Anticipazioni Beautiful 8 dicembre 2020: Thomas convincerà Danny a rivelare tutta la verità a Brooke. Il malefico piano sta prendendo forma.

Martedì 8 dicembre 2020 andrà in onda una uova puntata della storica soap Beautiful: Thomas convincerà Danny a svelare la verità su Ridge a Brooke.

Anticipazioni Beautiful: puntata 8 dicembre 2020

I telespettatori potranno vedere il piano di Thomas prendere forma nella prossima puntata di Beautiful in onda su Canale 5 alle 13.40 l’8 dicembre 2020.

Le vicende della puntata saranno tutte incentrata sul malefico piano di Thomas contro Brooke: il suo intento e far sì che la Logan venga a sapere che Ridge e Shauna hanno passato la notte insieme. L’obiettivo di mandare in fumo il loro matrimonio è per Thomas di primaria importanza e farà di tutto per realizzarlo.

Forrester Junior non mostrerà alcuna esitazione ad usare Danny per compiere il suo piano e lo costringerà a rivelare velatamente alla Logan la verità. Danny ha il compito di attirare Brook al locale Bikini e poi rivelarle tutto.

Il perfido piano di Thomas

Thomas dopo aver litigato furiosamente con Brooke si è recato al Bikini Bar per incontrare il suo amico Vinny: proprio qui è venuto a conoscenza che Ridge, suo padre, ha passato li la notte con Shauna. Danny e Vinny sono convinti che non sia stata un notte passionale ma Thomas utilizzerà questa notizia per creare scompiglio tra suo padre e la Logan: potrà finalmente liberarsi della sua matrigna.

A casa della Logan ne frattempo fanno ritorno dall’ospedale Liam e Hope per dargli aggiornamenti sulle condizioni di Katie. Di ritorno da una festicciola tornerà a casa anche il piccolo Douglas che racconterà di aver incontrato Thomas, suo padre, e che lo aveva trattato male come sempre. Brooke cerca di consolarlo dicendogli che Thomas gli vuole bene anche se a volte è incapace di dimostrarlo.

Si legge su Blastingnews.come che Thomas ricatta Danny per fargli compiere il piano malefico contro la Logan. Danny dovrà telefonare a Brooke chiedendogli di venire al Bikini Bar per restituirli la cintura di Ridge. Quando la donna giungerà al locale Danny dovrà raccontarle della notte in cui Ridge era li ubriaco e menzionare che Shauna era lì.