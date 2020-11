Beautiful Anticipazioni dall’America: Zoe forse in dolce attesa

Beautiful, anticipazioni americane

Le puntate americane di Beautiful in questi giorni hanno mostrato una Zoe Buckingham divisa tra due bellissimi uomini: Zende Dominguez e Carter Walton.

Al cast si è anche aggiunta la modella Paris Buckingham, la sorella di Zoe, che per motivi lavorativi ha raggiunto la sua amata sorella. Prima di questo momento Zoe non aveva mai fatto nome della sorella Paris ma è chiaro che tra le due c’è un forte legame di affetto e rispetto reciproco.

Sia Zoe che Paris sono senza parole per le azioni compiute dal padre Reese. Nonostante non fosse interessata a quel posto di lavoro, Paris ha trascorso molto tempo alla Forrester Creations conoscendo uno degli amori di Zoe, Zende.

La bella Paris è rimasta stregata dall’affascinante Zende mettendo il seme per una futura schermaglia tra sorelle per motivi amorosi.

Zoe, Carter e Zende: il trio amoroso

Paris non sa che tra sua sorella e Zende c’è del tenero, motivo per cui la frequentazione con Carter è stata rallentata. Carter aveva proposto a Zoe di convivere nel nuovo loft acquistato da Ridge ma la ragazza era dubbiosa. Zoe ha denigrato l’offerta, il suo cuore non appartiene del tutto a Carter, la confusione l’ha assalita ma poco dopo hanno fatto l’amore proprio lì. Con questa condivisione di intimità la loro relazione è senza dubbio salita di livello.

In una cena tra amici in cui erano presenti sia Paris che Zende, Carter ha deciso di non farsi frenare più da nulla e ha chiesto alla bella Zoe di sposarlo. Lei non sembrava molto convinta ma ha accettato.

Il cuore di Zoe è diviso in due, il sentimento che prova per il bravo e rassicurante Carter è innegabile ma per Zende sente di provare qualcosa di più.

Si legge su TvSoap.it che non essendo del tutto certa che il suo interesse verso Zende fosse ricambiato ha scelto di accettare l’anello di fidanzamento di Carter.

Zende si era esposto ma Zoe non ha ascoltato

Nella notte di fuoco tra Zoe e Carter era successo qualcosa di importante, Zende aveva chiesto alla ragazza di non fare passi importanti con il suo amico scoprendo così le carte del suo cuore. Zende ha fatto tutto questo con un messaggio telefonico, purtroppo mai recapitato.

Un problema tecnico ha ostacolato l’invio del messaggio e quando Zende ha capito che tra Zoe e Carter la relazione era diventata importante si è fatto da parte. Zende si mostrerà felice per la coppia di neo fidanzati nascondendo i suoi reali sentimenti per Zoe.

Zoe forse in dolce attesa

Zoe dopo il fidanzamento viene assalita dai ripensamenti.

Tornerà nel cast l’attrice Tina Huang nel ruolo della dottoressa Campbell, una stimata ginecologa.

I post pubblicati dall’attrice sui social mostrano fotografie delle riprese sul set di Beautiful. Si vede chiaramente una scena in cui Carter e la dottoressa sono insieme: in arrivo una dolce attesa per Zoe?

Nelle prossime puntate si scoprirà se Zoe è incinta.