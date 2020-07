Beautiful, anticipazioni: scoperto l’assassino di Emma, la reazione dei Forrester

Beautiful torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi, scopriamo cosa accadrà nelle prossime anticipazioni della soap opera

Vediamo insieme cosa accadrà negli episodi di Beautiful, in onda dal 20 al 24 luglio 2020 su Canale 5!

Le indagini sulla morte di Emma

Nei prossimi appuntamenti di Beautiful, le indagini andranno avanti per stabile i dettagli della dinamica dell’incidente che ha portato alla morte di Emma.

Nel frattempo, Xander, Zoe e Flo saranno sempre più convinti che, dietro a questa tragedia, vi sia lo zampino di Thomas: per tale ragione, inizieranno sempre di più a temere il Forrester.

I personaggi di Brooke e di Hope scopriranno che Thomas ed Emma avevano avuto una brutta lite prima dell’incidente che è costato la vita di Emma.

La coppia era, infatti, stata protagonista di un acceso diverbio nei corridoi della Forrester: Pam ha assistito alla scena e può testimoniare.

Intanto, alla Forrester, tutto lo staff si riunirà per commemorare la prematura scomparsa della povera Emma. Justin Barber, lo zio della vitima, farà notare platealmente che la polizia non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale.

Il messaggio di Emma

Intanto sembra che Emma stesse scrivendo un messaggio destinato a Hope mentre guidava: proprio per questo pare che abbia perso il controllo della vettura e sia finita fuori strada, in un burrone.

Emma avrebbe, quindi, compiuto un’incauta azione che le è stata dunque fatale. Ai protagonisti rimarrà il dubbio su cosa vi fosse di così urgente per Emma da riferire alla Logan.

Intanto Hope verrà invitata da Steffy a un party sulla spiaggia in compagnia di Thomas e Douglas. Brooke si mostrerà contraria alla cosa, mentre Ridge la incoraggerà ad andare alla festa.

La coppia formata da Brooke e Ridge continuerà a non essere d’accordo su cosa sia meglio per i loro figli. Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi appuntamenti di Beautiful, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5.