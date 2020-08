Beautiful anticipazioni, Liam sconvolto dalle analisi del DNA: ‘Ho un’altra figlia’

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che gli equilibri verranno sconvolti quando le indagini di Liam porteranno a una scoperta sconvolgente

Vediamo insieme cosa accadrà nelle nuove puntate di Beautiful, in base alle anticipazioni americane della soap opera più amata in Italia!

Steffy sconvolta da Douglas

In base alle anticipazioni americane di Beautiful, i personaggi di Hope e di Thomas si godranno la loro luna di miele. Nel frattempo, Douglas verrà affidato alle cure di Steffy e di Liam.

Lo Spencer è molto felice di prendersi cura del nipotino, perché spera di poter riprendere il discorso interrotto da Thomas. Douglas inizierà a fare tutta una serie di affermazioni che sconvolgeranno Steffy.

Sosterrà, infatti, che Beth sia viva! Un episodio sconvolgerà ancora di più la donna: davanti alla culla di Phoebe, infatti, indicherà la bambina dicendo:

“E’ lei Beth… Phoebe è Beth!”

Liam scopre la verità

Steffy è incredula, ma Liam inizia a vedere il puzzle ricomporsi pezzo per pezzo. L’uomo ripensa al distacco di Flo nei confronti di Phoebe e alle parole riferitegli da Wyatt.

Questi, infatti, gli aveva raccontato che Flo, distrattamente, aveva affermato di non aver mai avuto figli! Liam è pronto ad andare fino in fondo e a chiedere a Steffy le carte dell’adozione per analizzarle.

Durante le indagini, Liam chiamerà il medico della donna, che negherà di aver seguito il parto della signorina Fulton e di aver firmato i documenti dell’adozione. Liam comprenderà, quindi, che Phoebe sia la sua piccola Beth!

Sarà a quel punto che Liam, con le lacrime agli occhi, stringerà la sua bambina, come fosse la prima volta, dicendole

“Sì sono il tuo papà!”.

In base alle anticipazioni americane, quindi, pare proprio che i telespettatori di Beautiful assisteranno a un vero e proprio colpo di scena, assolutamente da non perdere, che stravolgerà completamente gli equilibri interni della soap opera!