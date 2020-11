Beautiful, anticipazioni: Liam scopre il piano di Thomas

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Beautiful, in onda su Canale 5, nei quali protagonisti indiscussi saranno Liam e Thomas.

Approfondiamo insieme le trame dei prossimi imperdibili episodi di Beautiful, che vedranno, ancora una volta, protagonisti Liam e Thomas, intenzionati a tenere Hope dalla loro parte.

Anticipazioni Beautiful: i sospetti di Liam

Beautiful torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi che terranno i telespettatori letteralmente incollati allo schermo della tv.

I fan di una delle soap opera più longeve della televisione avranno modo di vedere che Thomas man mano di riprenderà dall’incidente subito.

Rimarranno, però, molto sospettosi sia Brooke che Liam, che non si fidano dell’uomo per via di tutto il dolore che ha provocato alla loro famiglia.

Liam è convinto che Thomas sia uno squilibrato e sta focalizzando l’attenzione su di lui, mentre è guardingo anche nei confronti di John Finnegan, nuovo spasimante di Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Finn d’accordo con Liam

Nei prossimi episodi di Beautiful, non mancheranno assolutamente colpi di scena, che potrebbero stravolgere completamente le trame della soap opera.

Anche Finn ha grandi sospetti nei confronti di Thomas, perché ha avuto modo di vedere quanto l’uomo possa cambiare quando ha le allucinazioni e perda la lucidità.

Nel frattempo, Thomas avrà un’allucinazione quando entrerà in contatto con il manichino di Hope e immaginerà che l’oggetto inanimato parli e pronunci parole seduttive.

Intanto, l’uomo è deciso a dividere Hope e Liam e rivelerà a Finn che Liam è in realtà costantemente indeciso tra Hope e Steffy e che non sarà mai soddisfatto fino a quando non le avrà entrambe.

Liam scoprirà la natura delle parole delle da Thomas e si renderà conto di quanto l’uomo sia macchinando un piano per riavere Hope tutta per sé.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5!