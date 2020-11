Beautiful anticipazioni: Katie Logan rischia la vita, ecco chi la salverà

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi avvincenti episodi di Beautiful, in cui protagonista indiscussa sarà Katie Logan.

Approfondiamo insieme le trame dei prossimi appuntamenti di una delle soap opera americane più amate dal pubblico italiano, Beautiful!

Anticipazioni Beautiful: Katie rischia la vita

Beautiful torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi che sconvolgeranno i fan più accaniti della soap opera americana, tra le più longeve mai prodotte.

Fino a questo momento, le puntate italiane si stanno concentrando prettamente sul personaggio di Thomas, che è stato recentemente coinvolto in un terribile incidente.

Con le nuove puntate attualmente trasmesse in America, però, il pubblico di Mediaset avrà modo di vedere che vi sarà presto un cambio di focus, che stravolgerà totalmente le storyline.

Una nuova linea verrà seguita, ad esempio, per i personaggi di Ridge Forrester a Shauna Fulton, tra i quali vi sarà una sintonia inaspettata che durerà per molto tempo.

Grande focus anche su Katie Logan, che correrà un brutto rischio. La donna, infatti, dovrà scontrarsi duramente con Flo Fulton, dopo di che non si sentirà molto bene e accuserà un malore.

Le sue condizioni, che inizialmente non l’avevano preoccupata, precipiteranno! La donna, infatti, avrà addirittura bisogno di un trapianto di reni per sopravvivere.

Anticipazioni Beautiful: La donazione dei reni

In base alle anticipazioni, pare proprio che a rinunciare al suo rene per donarlo a Katie sarà la stessa Flo.

Ciò nobilita questo personaggio, che fino a questo momento non ha fatto altro che tentare di boicottare la vita dei protagonisti.

Nel frattempo, pare che proseguirà la storyline tra Flo e Wyatt. Il giovane, infatti, nonostante sia ancora arrabbiato per gli atti compiuti, non l’ha mai davvero dimenticata.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi di Beautiful, non rimane che attendere la messa in onda delle nuove puntate, che avverrà come sempre nel primo pomeriggio di Canale 5.