Beautiful, anticipazioni 2021: Shauna e Donna riconquistano i Forrester?

Le anticipazioni americane parlano di un rischio di un nuovo triangolo, proprio mentre Quinn è riuscita a distruggere il matrimonio di Brooke e Ridge: scopriamo cosa accadrà nei prossimi attesi episodi!

Beautiful, trame settimanali al 10 luglio 2021: Ridge bacia Shauna

Nelle puntate inedite in onda da domenica 4 a sabato 10 luglio 2021 centrale sarà ancora la vicenda drammatica della rottura tra Brooke e Ridge in seguito alla scoperta del bacio avvenuto tra la Logan e Bill.

Ridge in preda alla disperazione per quanto visto ha deciso di seguire Shauna a Las Vegas senza rivelare a nessuno la sua destinazione. Brooke non si dà pace e lo cercherà ovunque sperando di poter ricucire il rapporto.

La Logan si confiderà proprio con la sorella Donna che cercherà di tranquillizzarla sul legame forte che la lega a Ridge. Anche Bill andrà a trovare Brooke per cercare di consolarla ma la Logan lo manderà via, per non suscitare altri malintesi.

Intanto a Las Vegas Shauna cerca di convincere Ridge a tornare da Brooke anche se lo ama ancora molto. Le cose però tra loro procedono sempre meglio al punto che i due arriveranno a baciarsi.

Beautiful, anticipazioni italiane: Eric infuriato con Quinn, Sally rischia di essere scoperta!

Nel frattempo anche Katie Logan è disperata per quanto avvenuto tra la sorella e Bill e sarà Donna a cercare di risollevarle il morale, chiedendole di perdonare Spencer.

Il padre di Ridge intanto non può tenere a freno la sua rabbia verso la moglie, che per il suo odio verso Brooke ha rovinato il matrimonio del figlio mostrando a tutti il video del bacio. La Fuller non nasconderà il suo odio per la Logan e tra lei ed Eric la situazione diventerà molto tesa e fredda.

Anche Brooke incolperà, faccia a faccia, la moglie del suocero di averle voluto rovinare la vita e le chiederà di dirle dove si trova Ridge.

Nel frattempo le cose si complicheranno anche per la giovane Sally che da tempo sta ingannando tutti facendo credere di avere una malattia terminale. Il suo piano per riavere Wyatt sta procedendo nel modo previsto ma Flo comincia ad insospettirsi e a avere dei precisi dubbi sulla dottoressa Escobar.

Proprio la dottoressa sarà sul punto di voler rivelare tutto l’inganno..

Beautiful, anticipazioni americane: Donna riconquista Eric?

Le puntate americane come gli appassionati della soap sanno sono leggermente più avanti nelle trame rispetto a quelle italiane. Dunque per tutti i curiosi cosa c’è di meglio di scoprire cosa accade negli Usa e dunque cosa vedremo tra non molto anche in Italia?

Le indiscrezioni d’oltreoceano ci parlano di un possibile ritorno di fiamma tra la sorella di Brooke ed il padre di Ridge. Donna e l’ex marito Eric infatti hanno ora solo un rapporto di conoscenza ma Quinn è da sempre gelosa ed ha notato un avvicinamento pericoloso di recente.

Non solo, le anticipazioni parlano di un ritorno in video molto più presente della sorella di Brooke. Ciò avverrà grazie questa volta proprio alla Logan che ripagherà la Fuller con la stessa moneta, avendo scoperto che la donna ha tradito Eric con Carter.

Se Brooke farà scoppiare la bomba che distruggerà il rapporto tra Quinn ed Eric, ci sarà una possibilità per Donna di tornare con Forrester, che ha sempre amato?

Tale momenti arriverà però tra diversi mesi rispetto alle puntate che stiamo attualmente vedendo, dunque prossimamente emergeranno ulteriori dettagli succosi!

