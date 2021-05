Scopriamo le anticipazioni delle prossime puntate in arrivo anche in Italia della soap più seguita di Canale 5!

Una svolta che nessuno si aspettava avverrà nelle prossime settimane: Ridge sposerà Shauna! La situazione non sarà affatto chiara però e le cose si complicheranno ulteriormente.

Ecco tutte le anticipazioni sulle puntate italiane di Beautiful del 2021, continuate a leggere se amate gli spoiler!

Beautiful, anticipazioni trame italiane: Brooke bacia Bill e Ridge lo picchia

Nelle prossime puntate in onda tutti i pomeriggi alle 13.40 su Canale 5 gli equilibri saranno nuovamente messi a dura prova. Questa volta ad essere protagonisti sarà prima di tutto Bill-Brooke-Ridge e Shauna.

La coppia Logan-Forrester è appena tornata insieme ed i due innamorati vorranno festeggiare con tutta la famiglia. Sarà proprio durante questa occasione che si svolgerà un dramma: Quinn dopo aver rubato un video dal telefono della Fulton e lo mostrerà a tutti.

Il video mostrerà il bacio tra Bill e Brooke e ciò porterà Katie ad infuriarsi con il compagno e Ridge ad assestare un pugno proprio al povero Bill.

Spoiler puntate in arrivo: Ridge ubriaco sposa Shauna!

Lo stilista Ridge in preda allo shock per ciò che è accaduto non troverà di meglio che affogare i suoi dispiaceri nell’alcool ma non si fermerà a questo. Assieme a Shauna si recherà a Las Vegas e lì deciderà su due piedi di sposare la Fulton!

Ridge però proprio perché sotto l’effetto dell’alcol la mattina successiva non ricorderà più nulla di ciò che è avvenuto compreso il suo “sì” sull’altare.

La vicenda, ovviamente, avrà degli strascichi importanti quando entrambi rientreranno a Los Angeles. Forrester ogni tanto avrà dei barlumi di ricordi confusi ma nulla gli farà pensare a quanto accaduto finché Shauna non gli mostrerà i documenti del matrimonio!

Beautiful anticipazioni: Brooke o Shauna, chi sceglierà Ridge?

La storica coppia della soap sarà nuovamente in crisi e ciò permetterà che altre figure si avvicinino ai due innamorati, allontanandoli forse per sempre.

Il bacio tra Bill e la Logan ha colpito molto Ridge che aveva intenzione di riprendere il rapporto con la ex moglie nella maniera più serena anche scordando le divergenze di opinioni su Thomas.

Ora il matrimonio “a sorpresa” con Shauna avrà rovinato tutto o il grande amore che lega lo stilista a Brooke li porterà a superare anche questa crisi? Per scoprirlo non resta che attendere le puntate che andranno in onda anche in Italia nelle prossime settimane!

