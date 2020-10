Beautiful, anticipazioni: incidente per Thomas e scontri con Hope

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi appuntamenti della soap opera di Beautiful, in onda come sempre su Canale 5.

Approfondiamo insieme le trame relative ai prossimi appassionanti appuntamenti di Beautiful.

Anticipazioni Beautiful: scontri tra Thomas e Hope a causa di Zende

Beautiful torna in onda su Canale 5 con nuovi e appassionanti appuntamenti che coinvolgeranno il pubblico televisivo di Mediaset.

La soap opera più longeva della storia non la smette di stupire i fan, che la seguono instancabilmente da decenni. Nelle prossime puntate, Brooke si godrà la sua riconciliazione con Ridge.

Dopo l’annullamento del divorzio, la coppia vivrà un periodo di distensione, ma la minaccia è dietro l’angolo… nel frattempo, tornerà il sereno anche tra Hope e Thomas.

Quest’ultimo si darà molto da fare con Douglas e non riuscirà a tornare al lavoro, nonostante lo voglia più di ogni altra cosa. Hope, infatti, preferirà affidare il ruolo di designer della Hope for the Future a Zende Dominguez.

Thomas non riuscirà a sottostare alla decisione di Hope e si ribellerà alla donna, in quanto si ritiene più talentuoso del cugino.

Anticipazioni Beautiful: incidente per Thomas

Nei prossimi appuntamenti di Beautiful, il pubblico avrà modo di assistere a un incidente che coinvolgerà Thomas.

Il ragazzo, infatti, batterà la testa contro la scrivania e l’avvenimento potrebbe avere serie conseguenze sulla sua psiche.

Sarebbe stato inutile per gli sceneggiatori, infatti, introdurre un evento isolandolo dal contesto, che non avrebbe avuto ripercussioni su nulla.

Molto gettonata è l’ipotesi che il ragazzo potrebbe assumere strani comportamenti.

Sarà dovuto a delle turbe psichiche il fatto che Thomas sia in possesso di un manichino con fattezze simili a quelle di Hope? Per scoprirlo non rimane che attendere la messa in onda delle prossime puntate di Beautiful.