Beautiful anticipazioni: la furia di Brooke, lo scontro con Ridge

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 a partire da lunedì, 16 novembre 2020.

Approfondiamo insieme le trame dei prossimi episodi di Beautiful!

Dove eravamo rimasti

Nelle scorse puntate, i telespettatori hanno avuto modo di assistere alle indagini del detective Sanchez, che ha indagato su Thomas, in quanto lo ritiene coinvolto in alcune malefatte.

Ha deciso di proporre un accordo a Ridge, che ha dovuto scegliere tra la condanna del figlio e la mancata immunità per Flo.

Intanto Steffy era molto arrabbiata con Thomas e aveva deciso di andare in prigione per parlare con Flo.

Anticipazioni Beautiful: la furia di Brooke, sempre più determinata

Beautiful torna su Canale 5 con un nuovo appuntamento in onda lunedì, 16 novembre 2020.

Il pubblico avrà modo di essere coinvolto da importanti novità, che riguarderanno i principali personaggi della soap opera di Canale 5.

In particolare, i telespettatori avranno modo di vedere che il personaggio di Brooke, interpretato dalla storica attrice Katherine Kelly Lang, sarà contrario al ritorno a casa di Thomas, carattere impersonato dall’attore Matthew Atkinson.

La donna non vuole che il giovane continui a fare del male alla sua famiglia e a metterla in pericolo. Brooke si scontrerà con Ridge, interpretato da Thorsten Kaye, e prometterà all’uomo che farà di tutto per tenere Douglas, interpretato da Henry Joseph Samiri, lontano dall’uomo.

Nelle prossime puntate di Beautiful, il pubblico vedrà che il personaggio di Wyatt, interpretato da Darin Brooks, verrà sorpreso da una visita a dir poco inaspettata.

Chi lo coglierà alla sprovvista sarà il personaggio di Flo, interpretato da Katrina Bowden, che gli riferirà come il suo più grande rammarico sia quello di averlo ferito.

Per scoprire cos’altro avverrà nella puntata di Beautiful, in onda lunedì, 16 novembre 2020, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5 nel primo pomeriggio.