Beautiful, anticipazioni: brutta fine per la piccola Beth

Mentre continuano ad andare in onda le nuove puntate di Beautiful su Canale 5, scopriamo cosa sta accadendo negli episodi americani

Hope scopre l’inganno di Beth/Phoebe e torna da Liam, mentre Brooke romperà i rapporti con Flo. Tutto questo e molto altro nelle puntate americane di Beautiful!

Hope torna tra le braccia di Liam

Nei prossimi appuntamenti con una delle soap opera più amate in Italia, Beautiful, il pubblico televisivo avrà modo di assistere alla scoperta, da parte di Logan, di tutto quello che è accaduto alla sua primogenita.

Beth, infatti, non è morta, ma è stata adottata inconsapevolmente da Steffy, che l’ha ribattezzata con il nome di Phoebe, come la gemella defunta.

Nel frattempo, però, le puntate americane vanno avanti e sono in anticipo di un anno rispetto a quelle trasmesse in Italia.

Negli USA, infatti, Hope ha già scoperto da tempo dell’inganno su Beth/Phoebe e ha deciso sia di divorziare da Thomas che di ottenere la custodia di Douglas. La piccolina quindi farà una brutta fine: contesa dall’amore della sua vera mamma e di Steffy che l’aveva adottata.

L’erede di Caroline è diventato, quindi, a tutti gli effetti figlio di Hope. La donna ha ricomposto la sua famiglia e ha deciso di tornare tra le braccia di Liam.

Flo finisce in carcere

Kelly instaurerà un ottimo rapporto con Hope, della quale si prenderà cura. Andrà molto d’accordo anche con la sorella Beth e il cugino Douglas.

Intanto Steffy soffrirà per dei grossi problemi di salute dovuti a un incidente in moto provocato da Bill.

Hope prenderà le distanze da Thomas e Flo e lo stesso farà Brooke, che non vorrà più avere niente a che fare con la nipote ritrovata.

Gli unici a perdonare Flo saranno Wyatt, Katie e Donna. Brooke ha un altro motivo per non sopportare Flo: la madre Shauna ha sposato a Las Vegas Ridge.

Intanto, dopo che la verità su Beth verrà a galla, Flo finirà in carcere per qualche giorno, dopo di che riuscirà a uscire grazie a un accordo di immunità in cambio di informazioni contro Reese.