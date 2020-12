Beautiful, anticipazioni dal 20 al 26 dicembre 2020

Anticipazioni Beautiful puntate dal 20 al 26 dicembre 2020: Wyatt viene a sapere qualcosa di scottante su Flo, Shauna fa una rivelazione a Ridge.

Scopri che cosa accadrà nei prossimi episodi di Beautiful: anticipazioni trame delle puntate in onda dal 20 dicembre al 26 dicembre 2020. I telespettatori potranno guardare la soap su Canale 5 alle 13.40 ma non nei giorni 24 e 25 dicembre 2020.

Wyatt scoprirà lo scioccante segreto di Flo e Shauna farà una rivelazione importante a Ridge.

Beautiful, Anticipazioni puntate 20-26 dicembre 2020

Dopo lo schiaffo di Brooke a Shauna in un momento di rabbia impetuosa e gelosia, la Logan le intima di non avvicinarsi più a suo marito Ridge.

Wyatt e la fidanzata Sally affrontano argomento ex amori e iniziano a parlare della bella Flo: la Fulton è storia vecchia e appartiene al passato, Sally non ha paura che possa rinascere qualcosa tra loro due in futuro e si sente sicura della relazione che ha con Wyatt. Si legge su Tvsoap.it che per Sally non c’è niente da temere.

Ridge invece è occupato a far accettare il gesto di Flo come un’azione benevola a Brooke che sembra essere restia a riconoscerla come un atto di bontà. Shauna non fa quello che Brooke le ha chiesto con determinazione e si riavvina a Ridge. Gli svela di averlo baciato quella notte e mentre i due parlano un terzo incomodo sta origliando tutta la conversazione: Thomas.

Wyatt e Flo, ritorno di fiamma?

Flo ha salvato la vita a Katie sottoponendosi ad un espianto e diventando la sua donatrice di rene. Dopo l’operazione Flo è in casa convalescente e improvvisamente, oltre che inaspettatamente, riceve visite. Wyatt bussa alla sua porta, è al corrente di tutta la verità e vuole parlarne con lei: la perdonerà e tornerà con lei lasciando Sally?

Wyatt è senza parole, stupito dall’altruista gesto di Flo la ascolta spiegargli le sue motivazioni. La ragazza è ancora perdutamente innamorata di lui e, nonostante sia consapevole che Sally è la sua attuale fidanzata, non può fare a meno di dirgli ciò che sento nel profondo del cuore: Flo ama ancora Wyatt.

Continuate a seguirci per scoprire altre anticipazioni di Beautiful, la storica soap non smette mai di sorprendere i telespettattori!