Beautiful Anticipazioni, novità nel cast: chi resta e chi abbandona nel 2021

Novità incredibili attendono gli appassionati della soap americana: ci sarà un rimpasto del cast e colpi di scena nelle prossime puntate!

Beautiful è la soap più seguita ed amata dal pubblico televisivo da ormai molti anni.

Nel 2021 si attendono cambiamenti all’interno del cast che porteranno inevitabilmente anche a novità nella trama: quali saranno i personaggi che vedremo di più nelle prossime puntate e a quali invece dovremo dire addio? Scopriamolo insieme!

Beautiful anticipazioni, arrivi e abbandoni nel 2021

La soap statunitense Beautiful vanta un nutrito seguito di telspettatori che ormai dal lontano 1987 seguono le avventure che ruotano attorno alla Forrester Creation.

Le puntate della soap si rinnovano sempre, andando in onda quotidianamente tutti i giorni in fascia pomeridiana alle 14.00. Dalle anticipazioni americane sappiamo che nelle prossime puntate vedremo un personaggio approdare sul set mentre altri usciranno di scena: scopriamo di chi si tratta.

Il nuovo arrivo sarà invece un giovane ed affascinante dottore che piano piano conquisterà il cuore di Steffy Forrester. Si tratta di John Finnegan detto Finn, interpretato da Tanner Novlan. Finalmente serenità per Steffy? No, perché come sempre ci sarà di mezzo il rapporto conflittuale con Liam!

Ad abbandonare sarà Sally Spectra ma il motivo è impensabile. Gli appasionati della soap sanno che la Spectra ha scoperto di essere gravemente malata e questa notizia ha spinto Wyatt a tornare tra le sue braccia.

In realtà si tratta di una finzione e la donna verrò smascherata: non le resterà dunque che allontanarsi.

Sally non sarà l’unico abbandono: a dire addio al set saranno anche Vinny a causa di una morte sospetta e Zoe Buckingham.

Beautiful 2021: chi saranno i personaggi più presenti?

Le trame delle prossime puntate del 2021 saranno molto movimentate dunque e riguarderanno soprattutto alcuni specifici personaggi.

Anche con il nuovo rapporto d’amore vissuto da Steffy si intuisce che il focus sarà soprattutto su Hope e Liam e la loro difficile storia d’amore fatta di riconciliazioni e tradimenti.

Nelle puntate in arrivo infatti Liam finirà per tradire la Logan per il presunto tradimento di quest’ultima con l’ex Thomas Forrester. Spencer ha trovato conforto al dolore tra le braccia di Steffy per una sola notte ma la gravidanza scoperta in seguito dalla figlia di Ridge complicherà le cose.

Il test di paternità darà infatti inizialmente l’illusione che proprio Liam sia il padre del secondo figlio di Steffy ma si tratta di un inganno ordito da Vinny per far riavvicinare Thomas e Hope e vendicarsi di Finn, il vero padre.

Per scoprire cosa altro accadrà non resta che continuare a tenere d’occhio le nostre anticipazioni sulle puntate future di Beautiful!