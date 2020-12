Beautiful, anticipazioni al 9/01: news su Brooke, Ridge, Hope e Thomas

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Beautiful, in base alle anticipazioni.

Beautiful andrà in onda dal 3 al 9 gennaio 2021 con nuovi e appassionanti episodi della soap opera americana.

Ampio spazio verrà dedicato a personaggi come Hope, Thomas e Brooke. Le nuove dinamiche potranno completamente sconvolgere gli equilibri.

Approfondiamo insieme le trame delle prossime puntate, in base agli spoiler.

Anticipazioni Beautiful: Hope manipola Thomas

Nei prossimi appuntamenti di Beautiful, il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere che Hope Logan sceglierà di approfittare dei sentimenti nutriti da Thomas Forrester per togliergli la custodia di Douglas.

La donna si trova da sola in questo, visto che Liam Spencer non vuole affatto appoggiarla. Nel frattempo, Ridge scoprirà il piano di Hope e si infurierà.

Intanto, Brooke si scontrerà con Ridge, visto che anche lei è dalla parte della figlia. La donna andrà a casa del genero per firmare tutti i documenti necessari per l’adozione di Douglas.

Infine, avrà luogo un inaspettato colpo di scena.

Anticipazioni Beautiful: aria di crisi tra Brooke e Ridge

Nelle prossime puntate, il Forrester jr andrà, inaspettatamente, a casa delle Logan per riprendersi suo figlio.

Thomas ha scoperto il piano di Hope e ora vuole andare fino in fondo, da solo. Douglas, dal canto suo, pare che non voglia riabbracciare il padre.

Nel frattempo, Ridge proverà a mettere pace tra Steffy e Thomas. Tra di loro, c’erano stati dei dissapori a causa dello scambio delle culle.

L’uomo vuole dedicarsi esclusivamente ai suoi figli, ora che il rapporto con Brooke si è rovinato.

La situazione controversa di Thomas, infatti, non ha fatto altro che peggiorare il clima interno alla relazione.

Come se non bastasse, il rapporto si è inasprito anche a causa del tradimento di Ridge con Shauna Fulton.

Per scoprire cos’altro accadrà nelle prossime puntate, non rimane che attendere la messa in onda dei nuovi episodi di Beautiful, che andranno in onda a gennaio 2021.