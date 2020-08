Beautiful, anticipazioni: ‘Hope vuole anche la figlia di Steffy’

La soap opera americana torna con nuove puntate in onda su Canale 5 che vedranno dei risvolti molto particolari riguardanti Hope e Steffy

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Beautiful, in base alle anticipazioni delle puntate americane che andranno presto in onda su Canale 5!

Niente più attori bambini in Beautiful

Nelle prossime puntate di Beautiful vi saranno importanti novità; una riguarderà le riprese: la produzione, infatti, ha stabilito che non coinvolgerà i minori del cast per proteggerli ulteriormente dal Covid-19.

Ciò, tuttavia, non significherà che i bambini non continueranno ad avere a che fare con le vicende raccontate! Anzi, tutto il contrario, visto che nei prossimi appuntamenti un ruolo fondamentale lo avrà la piccola Kelly Spencer.

Gli adulti intorno alla bambina rischieranno di incappare in dolorose tensioni riguardanti il suo futuro, in particolare Steffy, Liam e Hope!

La crisi di Steffy

Nelle prossime puntate della soap opera americana, il pubblico assisterà al declino dell’equilibrio mentale di Steffy.

Alla donna verrà negato di portare avanti la sua vita indipendente e svilupperà una vera e propria dipendenza da antidolorifici.

Hope sarà molto preoccupata per la sicurezza di Kelly, mentre Liam vorrà da un lato ascoltare la moglie ma dall’altro evitare che Steffy tema che le vogliano portare via la bambina.

Dopo, pare che comunque Steffy si arrabbierà con Hope quando quest’ultima prenderà una decisione in autonomia riguardante la bambina.

Tutti combatteranno per permettere a Steffy di superare la dipendenza e di rimettersi in carreggiata, tuttavia continueranno gli scontri per il controllo della piccola Kelly.