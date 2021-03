Beautiful, anticipazioni americane: “Eccitante svolta”, un nuovo amore per Quinn?

Un comunicato che riguarda il personaggio della bella Quinn Fuller ha fatto tremare i fan della soap di Canale 5: accadrà l’impensabile?

Le anticipazioni americane danno uno scorcio su una storyline futura che interesserà Eric e sua moglie Quinn. Gli equilibri stanno per rompersi e tutto potrebbe cambiare?

Ecco cosa sappiamo riguardo le prossime puntate di Beautiful in arrivo in Italia tra qualche settimana!

Beautiful, anticipazioni americane: Quinn avrà una nuova passione?

Gli appassionati della soap opera più longeva della televisione sanno che gli autori hanno sempre in serbo dei colpi di scena che spesso mirano a “mescolare le carte”. Questa volta le anticipazioni giungono con un comunicato sulle possibili trame future:

“Eric e Quinn hanno una storyline che stiamo girando in questo momento, una trama molto differente per loro. Rena Sofer (Quinn Fuller) riemergerà in primo piano mentre un nuovo uomo rientrerà nella sua vita e lei lotterà per fare la cosa giusta”.

Gli autori come riporta Tv Soap, parlano dunque di una “importante ed eccitante svolta per Quinn ed Eric” ma nulla si sa riguardo al tipo di rapporto con questo nuovo uomo. Chi ipotizza un nuovo amore per la moglie di Eric Forrester e chi invece pensa a qualcosa di totalmente diverso.

A scombussolare gli equilibri potrebbe anche essere il futuro sposo di Steffy Forrester, John Finnegan, che potrebbe scoprirsi figlio proprio della Fuller.

Spoiler prossime puntate: Quinn e Zoe contro Paris

La nuova prova non sarà l’unico momento in cui vedremo riemergere la figura della bella Quinn che nell’ultimo periodo ha perso un po’ di visibilità. A darle l’opportunità di tornare in scena sarà il contrasto tra Zoe e Paris Buckingham le due sorelle in conflitto da tempo per il posto alla Forrester creation.

Paris è entrata alla Fondazione che collabora con la Forrester grazie a Zende e la sua presenza infastidirà Paris, già provata dall’allontanamento dall’avvocato Carter Walton.

La Buckingham con l’aiuto proprio di Quinn proverà a fare uno sgambetto a Paris, ci riuscirà?

Per scoprire dunque cosa accadrà nei dettagli non resta che seguire le puntate di Beautiful ogni pomeriggio alle 13.40 e continuare a leggerci per altre interessanti anticipazioni!