Beautiful, anticipazioni al 3 giugno 2021: Ridge fugge con Shauna

Nuove puntate della soap più longeva della tv tornano in onda come sempre dal lunedì alla domenica su Canale 5 e le soprese saranno molte!

Colpi di scena a non finire nelle puntate in onda dal 27 giugno al 3 luglio 2021. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della seguitissima soap Beautiful!

Beautiful, trame al 3 giugno 2021: Ridge sceglie Shauna?

Il piano di Quinn per dividere Ridge da Brooke ha funzionato. Il video ha mostrato davanti a tutti il tradimento di Brooke con Bill e ciò ha causato la delusione e la rabbia sia di Katie che di Ridge.

Entrambi infatti non vogliono avere più a che fare con i rispettivi partner. Ma la Fuller non contenta convince Ridge a correre da Shauna per fermarla dato che secondo lei è l’unica donna che lo ama davvero.

Forrester riesce a raggiungere Shauna prima che parta per Las Vegas, ignara che il video del bacio è diventato di dominio pubblico, ma non riesce a farle cambiare idea sulla partenza.

Ridge deciderà di partire per Las Vegas assieme alla rivale di Brooke anche se la Fulton continuerà a pensare che tra Brooke e Ridge non sia finita.

Anche tra Bill e Katie la situazione sarà molto tesa e Spencer pregherà in tutti i modi la sorella di Brooke di perdonarlo.

Beautiful, anticipazioni al 3 giugno 2021: Sally sta per essere scoperta

Nel frattempo le cose si complicheranno anche per la giovane Sally.

il rapporto sempre più stretto tra Sally e Wyatt impensierisce Flo e Zoe dirà all’amica che la situazione potrebbe rivelarsi pericolosa.

Nel frattempo l’inganno della giovane Spectra potrebbe venire scoperto poiché la dottoressa Escobar non riesce più a tenere il segreto. La donna infatti si reca da Sally per cercare di convincerla a smettere con la messinscena della malattia terminale.

Sally non sente ragioni ed anzi, quando avrà modo di parlare con Wyatt cercherà di convincerlo a tornare insieme a lei in modo che possa trovare la forza di iniziare le cure.

Wyatt non prova altro che compassione per la ex Sally ma la situazione comincia ad infastidire Flo..

Per restare sempre aggiornati su trame e curiosità sui personaggi dei vostri programmi preferiti continuate a seguirci!