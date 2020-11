Beautiful, anticipazioni al 28 novembre: Ridge nella trappola di Shauna

Anticipazioni di Beautiful fino al 28 novembre: Forrester si risveglierà al fianco di Shauna mentre Katie non starà bene e avrà un malore.

Nelle prossime puntate della storica soap opera Beautiful Ridge Forrester è molto preoccupato che Brooke venga a conoscenza della notte passata con Shauna.

Katie avrà un malore e non solo: ecco tutte le anticipazioni fino al 28 novembre 2020.

Beautiful, anticipazioni puntate fino al 28 novembre

I telespettatori di Beautiful nelle prossime puntate in onda fino al 28 novembre 2020 su Canale5 alle 13.40 vedranno la trama infittirsi e assisteranno a nuovi intrighi specialmente in casa Forrester.

Ridge si sveglierà nel letto di Shauna, con lei accanto, senza avere il minimo ricordo della notte precedente. Lo stilista ha preso una sbronza potente al bar Bikini e avendo passato la notte con la Fulton, le chiederà di mantenere il segreto. Il suo timore più grande è che Brooke lo venga a scoprire.

Katie, si legge su BlastingNews.com, non si sentirà bene e avrà un malore del quale però non si curerà a sufficienza.

Una notte con Shauna

Il furioso litigio tra Ridge e Brooke ha fatto affogare i dispiaceri dello stilista nell’alcool. Vicino a lui c’era Shauna Fulton che non perderà occasione di approfittare di Ridge mentalmente offuscato.

In stato di semi coscienza il povero Ridge cadrà nella trappola di Shauna che lo condurrà nella camera sopra al bar Bikini. In questa stanza con lei accanto Forrester si risveglierà la mattina seguente: un mal di testa atroce e nessun ricordo della notte passata insieme.

Ridge crederà di aver tradito Brooke con la madre di Flo e la supplicherà di non rivelare a nessuno quanto accaduto. Ridge tornando a casa da Brooke si riappacifica con la sua amata senza rivelargli dettagli della notte passata fuori casa.

Shauna, nonostante la promessa fatta a Ridge, racconta alla figlia Flo di aver passato la notte con Forrester e di averlo baciato mentre era ubriaco e semi cosciente.

Un malore coglierà alla sprovvista Katie

Oltre alla vicenda di Ridge e Shauna ci sarà un colpo di scena per Katie: sarà colta da un malore improvviso. Sottovaluterà la situazione senza dargli troppo peso.

Brooke è ancora arrabbiata con Flo e Shauna e chiede a Ridge di stare alla larga da loro perché sono donne perfide e pericolose. La donna non sa ancora nulla della notte in cui suo marito ha dormito con Shauna ma le notizie corrono e non tarderanno ad arrivare al suo orecchio.