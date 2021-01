Beautiful, anticipazioni al 6 febbraio: Hope confessa di aver ucciso Thomas

La storica soap di Canale 5 ci riserverà ancora dei grossi colpi di scena nelle puntate in onda fino al 6 febbraio, ecco gli spoiler!

La soap ha raggiunto un traguardo di longevità difficilmente superabile da altre, ma non smette di appassionare milioni di fans in tutto il mondo.

Ridge, Beautiful e tutti i personaggi che ruotano attorno alle loro famiglie sono sempre coinvolti in colpi di scena mozzafiato!

Nelle prossime puntate Hope svelerà di aver ucciso Forrester mentre Brooke manterrà il segreto.

Se sei curioso di scoprire cosa accadrà in Beautiful nelle puntate nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2021 continua a leggere!

Beautiful trame fino al 6 febbraio: Hope si sente in colpa

Le avventure dei giovani Logan e Forrester continueranno a tenere con il fiato sospeso anche nelle prossime puntate in onda dal 31 gennaio al 6 febbraio.

La figlia di Brooke sarà devastata dal pensiero di aver ucciso il suo suo Thomas al punto che non si darà pace. I due si erano infatti incontrati alla Forrester per un motivo ben preciso.

In ballo c’era l’adozione di Douglas e Hope avrebbe anche accettato di scendere a patti con Thomas pur di avere la firma sui documenti.

Il giovane stilista però ha tentato un ennesimo approccio per riaverla e tra i due è nata una colluttazione.

Hoper non riesce a dimenticare quello che è accaduto e svelerà tutto a sua madre Brooke ma non a Liam.

Spoiler prossime: Logan confessa l’omicidio

Se Hope sarà inconsolabile, Ridge e Steffy saranno molto preoccupati per l’improvvisa sparizione di Thomas. La giovane Logan cercherà anche di tornare a cercare il suo ex ma non le sarà permesso accedere.

Lo stesso Charlie svelerà che la composizione della vasca in cui è caduto Thomas è altamente nociva ed è difficile che il ragazzo possa esserne uscito vivo.

Brooke tenterà di dissuadere Hope dal raccontare tutto ai Forrester ed intanto le due famiglie si incontreranno per decidere circa l’adozione del piccolo Douglas.

Ridge sarà molto arrabbiato con Brooke: la accuserà infatti di aver costretto il figlio a firmare le carte necessarie per l’affido.

Se non vuoi perderti nessun colpo di scena nella soap Beautiful non resta che sintonizzarsi su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40!