Beautiful, anticipazioni: separazione definitiva tra Brooke e Ridge

Il piano di Hope, l’inganno di Thomas e l’allontanamento tra Brooke e Ridge. Questo e molto altro nei prossimi episodi di Beautiful.

Dal 10 al 16 gennaio 2021 andranno in onda nuovi e appassionanti appuntamenti di una delle soap opera più amate dal pubblico, Beautiful.

Una delle coppie storiche sarà in procinto di separarsi e questa volta potrebbe essere per sempre.

Si tratta di Brooke Logan e di Ridge Forrester, che dopo tantissimi tiri e molla erano finalmente riusciti a trovare una stabilità. Adesso, però, l’idillio potrebbe interrompersi.

Anticipazioni Beautiful: il piano di Hope e l’inganno di Thomas

In base alle anticipazioni, pare che nei prossimi episodi Ridge tenterà di far rappacificare Steffy e Thomas.

Nel frattempo, Hope avrà come unico pensiero fisso l’adozione di Douglas e farà di tutto per portarlo dalla sua parte e da quella di Liam.

Hope chiederà l’aiuto di Brooke affinché escogitino un piano per far firmare a Thomas i documenti dell’adozione.

Dal suo canto, Thomas non avrà nessuna intenzione di rinunciare a Douglas, ma celerà i suoi reali desideri.

Brooke cadrà nel tranello di Thomas e andrà a comunicare a Hope e Liam che l’uomo è intenzionato a firmare i documenti.

Anticipazioni Beautiful: matrimonio finito tra Brooke e Ridge

Nei prossimi appuntamenti, Brooke confesserà a Donna di reputare il suo matrimonio con Ridge ormai finito.

Stessa cosa farà Ridge, ma con Shauna, alla quale si è molto avvicinato in questo periodo. L’uomo si mostrerà molto più in forma di Brooke e troverà Shauna nella sua camera da letto.

Il Forrester, nonostante sia meravigliato di vedere la Fulton, accetterà volentieri di trascorrere del tempo in sua compagnia.

Infine, Quinn e Shauna si confronteranno e quest’ultima verrà a sapere che l’amica, in passato, ha avuto una breve frequentazione con Ridge.

Per scoprire cos’altro accadrà nei prossimi episodi di Beautiful, non rimane che attendere la messa in onda su Canale 5.