Scopriamo insieme cosa accadrà nella prossima puntata di Beautiful, che andrà in onda lunedì, 21 settembre 2020

Phoebe sarà sempre più legata a Phoebe, mentre Liam sarà a un passo dallo scoprire la verità sullo scambio, vediamo cos’altro accadrà nella seguitissima soap Beautiful in base alle anticipazioni!

Hope confonde Phoebe con Beth

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda lunedì, 21 settembre 2020, i telespettatori della soap opera americana più amata in Italia avranno modo di vedere che Brooke cercherà, in qualsiasi modo, di far cambiare idea a Hope.

La giovane, però, è intenzionata a fare da madre al piccolo Douglas: per questa ragione, sposare Thomas può rivelarsi l’unica via praticabile.

Brooke farà notare alla figlia, inoltre, che non fa altro che confondere Phoebe con Beth: Hope ha molta difficoltà nel riuscire a non farlo, soprattutto da quando la piccola ha iniziato a chiamarla “mamma”.

Per la prima volta, la piccola ha pronunciato questa parola nel corso della cerimonia, spiazzando completamente Hope.

Liam a un passo dalla verità

Nella prossima puntata di Beautiful, il pubblico vedrà Liam emotivamente molto provato a causa del matrimonio e preoccupato riguardo a un segreto custodito da Thomas.

Nel frattempo, Steffy noterà il suo stato di agitazione e cercherà di escogitare qualcosa.

Flo, intanto, dice a Wyatt che quello che sentirà potrà cambiare le loro vite per sempre. La donna sarà profondamente scossa da un messaggio minaccioso di Thomas e dirà a Wyatt di voler rimanere un po’ sola.

Nel frattempo, Wyatt si mette in contatto con Liam e gli rivela di non aver saputo ancora nulla dalla fidanzata. Infine Liam troverà i documenti dell’adozione di Phoebe e li analizzerà attentamente: riuscirà a smascherare Thomas e il losco piano ordito da Reese?

Per scoprire come si evolveranno le cose, non rimane che sintonizzarsi su Canale 5 nel primo pomeriggio di lunedì, 21 settembre del 2020!