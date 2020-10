Beautiful, anticipazioni : Zoe e Zende sempre più vicini, Carter in crisi

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful, in base alle anticipazioni dalle quali trapelano importanti novità.

Protagonista indiscusso delle prossime puntate il triangolo tra Zoe, Carter e Zende.

Anticipazioni Beautiful: Zoe rallenta la conoscenza con Carter

Beautiful torna su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi che vedranno protagonista in particolare il personaggio di Zoe Buckingham.

La giovane è in mezzo a un triangolo, frapposta tra due uomini: si tratta di Carter Walton e di Zende Dominguez.

La modella è super corteggiata e sta ricevendo moltissime attenzioni dall’avvocato. Zoe, però, vuole andarci piano anche a causa delle troppe delusioni passate.

Carter acquisterà il suo loft da Ridge e donerà alla giovane le chiavi, per proporle di vivere insieme: sarà a quel punto che la ragazza si sentirà sotto pressione.

Secondo la donna è troppo presto, mentre Carter non vede l’ora di vivere la vita assieme a lei. La donna rallenta anche per via dell’alchimia con Zende: Zoe non vuole precludersi l’eventualità di frequentare anche il rampollo di casa Forrester.

Anticipazioni Beautiful: Zoe e Zende sempre più vicini

Zende ricambia le sensazioni di Zoe, ma si farà molti problemi perché per lui Carter è un amico fraterno.

Zende è in una posizione difficile: da un lato vuole rispettare i sentimenti di Carter, ma dall’altro non riesce a resistere all’attrazione per Zoe.

Zoe sfilerà per Zende e deciderà anche di cantare per il ragazzo: intonerà I’m Just Fine, brano che Kiara Barnes ha scritto appositamente per Beautiful. Zoe farà colpo su Zende, che vorrà aiutarla con il suo percorso lavorativo.

I due saranno sempre più vicini e Zoe finirà per allontanarsi da Carter. Secondo le anticipazioni americane, però, la modella e l’avvocato faranno l’amore per la prima volta.

Come si evolverà la situazione? Per scoprirlo non rimane che seguire i prossimi appuntamenti di Beautiful.