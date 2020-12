Beautiful, anticipazioni 13-18 dicembre: l’espianto a Flo e il trapianto a Katie

Katie in condizioni disperate, il no a Brooke, l’intervento di Flo. Questo e molto altro nei prossimi episodi di Beautiful.

Da domenica 13 a sabato 19 dicembre 2020 andranno in onda nuovi appuntamenti con una delle soap opera più amate dal pubblico a casa.

I telespettatori avranno modo di assistere a veri e propri colpi di scena, che potrebbero stravolgere completamente le trame del prodotto tv.

Curiosi di scoprire cosa accadrà? Continuate a leggere!

Anticipazioni Beautiful: Katie in condizioni disperate

Le prossime puntate di Beautiful potrebbero rivelarsi cruciali per alcuni personaggi.

Uno in particolare è Katie, che si trova in una condizione di salute a dir poco disperata. La donna ha bisogno di un rene, ma Brooke non potrà donarglielo, in quanto incompatibile.

A quel punto, allora, Shauna suggerirà a Flo di essere lei la donatrice del rene.

Nel frattempo, Steffy sarà molto provata dalla separazione tra suo padre e Brooke. Come se non bastasse, Ridge le confesserà di aver trascorso la notte con Shauna.

Anticipazioni Beautiful: una nuova speranza

Nei prossimi appuntamenti di Beautiful, Katie si mostrerà a dir poco disperata. La donna è consapevole che le sue condizioni di salute sono gravi e che rischia di non sopravvivere.

Katie perderà le speranze, fino a quando non scoprirà che qualcuno ha deciso di donarle il proprio rene.

Si tratta di Flo, che accetterà il consiglio di Shauna e sceglierà di aiutarla di nascosto.

Sarà a quel punto che Bill, Will, Brooke e Donna apprenderanno la bellissima notizia e saranno molto felici per Katie.

Un donatore di rene è stato trovato, ma nessuno di loro sa che si tratta di Flo.

Quest’ultima si sottoporrà all’espianto, dopo di che avrà luogo il trapianto. Entrambe le operazioni avranno successo, anche se i dottori fanno presente che potrebbe verificarsi un rigetto.