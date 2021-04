Beautiful, anticipazioni dal 25 al 1° maggio: Sally in fin di vita, Thomas ha un piano diabolico

Beautiful, anticipazioni dal 25 al 1° maggio: Sally in fin di vita,...

Le prossime puntate della soap di Canale 5 in onda dal 25 aprile al 1° maggio lasceranno tutti a bocca aperta. Ecco le anticipazioni!

La prossima settimana le puntate di Beautiful saranno intense e piene di emozionanti colpi di scena: qualcuno potrebbe uscire di scena in modo drammatico e gli equilibri amorosi potrebbero vacillare.

Ecco tutto quello che accadrà nelle puntate di Beautiful che andranno in onda da domenica 25 aprile a sabato 1° maggio 2021!

Beautiful, anticipazioni di fine aprile: Ridge e Brooke si amano ma Logan non si fida

La soap Beautiful va in onda tutti i pomeriggi dalla domenica al sabato su Canale 5 alle ore 14.00.

Le vicende delle famiglie Forrester, Logan e Spencer sono sempre più intricanti e coinvolgenti e nelle prossime puntate i fan della soap vedranno Brooke e Ridge riavvicinarsi e confermarsi il grande sentimento che li lega pur con gli alti e bassi.

La Logan però continuerà ad essere diffidente sulle reali intenzioni del figlio di Ridge: secondo lei Thomas ha ancora mire su Hope.

Nel frattempo Bill e Katie si baceranno.

Beautiful, puntate al 1 maggio: Sally sta morendo ma non lo dice a Wyatt

Katie accompagnerà Sally dal dottore perché da qualche tempo la giovane non si sente bene. La Spectra scoprirà la causa del tremore alle mani e ne resterà scioccata. La dottoressa Escobar le svelerà io risultato delle analisi: Sally è gravemente malata e le resta solo un mese da vivere.

La donna fa promettere a Katie di non rivelare il segreto a nessuno ma lei lo svela a Bill. Wyatt invece continuerà ad essere all’oscuro di tutto e nel frattempo si sente molto confuso e triste per aver provocato dolore a Sally lasciandola.

Flo fa un passo indietro percependo la preoccupazione di Wyatt. Katie alla fine deciderà di rivelare a Wyatt della malattia di Sally, riuscirà a farglielo sapere in tempo?

Beautiful, anticipazioni: Thomas ha un piano diabolico

La figura del figlio di Forrester intanto non ha mai smesso di essere un elemento di preoccupazione per le Logan. Brooke continua ad essere sospettosa e a cercare di mettere in guardi ala figlia sulle intenzioni dello stilista.

Nelle prossime puntate Thomas si occuperà di organizzare la festa di compleanno per Zoe e farà un gesto inaspettato davanti al piccolo Douglas. Bacerà la ragazza con uno scopo ben preciso: secondo il suo piano quando Douglas vedrà il padre con un’altra donna che non è Hope ci resterà male. Sarà così?

