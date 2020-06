Beautiful, anniversario dei 30 anni: tutte le curiosità

Sai tutto su Beautiful? Scopriamo insieme tutte le curiosità relative alla soap opera di Canale 5 in occasione dei 30 anni in Italia

Beautiful compie 30 anni, approfondiamo insieme alcune curiosità relative alla soap opera più amata di Mediaset!

Il successo di Beautiful

30 anni fa, il 4 giugno del 1990, sbarcava in Italia una soap opera destinata a fare la storia, Beautiful. Negli USA, le vicende della famiglia Forrester partirono ufficialmente il 23 marzo del 1987, mentre tre anni dopo in Italia.

La soap opera venne trasmessa prima su Rai 2, per poi passare su Rete 4 e infine su Canale 5. Da quel momento, Beautiful non si è mai arrestato per nessuna ragione: soltanto la pandemia da Coronavirus è riuscita a bloccare momentaneamente il prodotto.

Il Guinness dei primati l’ha nominata anche la “soap opera più popolare del mondo”! Celebriamo l’anniversario di Beautiful approfondendo alcune curiosità relative alla soap!

Alcune curiosità sulla soap opera

I numeri della soap

Nella soap opera sono stati celebrati ben 100 matrimoni, sono nati 22 bambini e 22 personaggi sono morti. 3 sono resuscitati, mentre 3 sono riapparsi in dall’aldilà. Il girato è pari a 4160 ore le puntate sono 8300, le pagine di copione oltre 374.000 e infine 1700 sono i set allestiti.

Quante volte si è sposato Ridge?

Il personaggio di Ridge Forrester è stato interpretato da Ronn Moss dal 1987 al 2012, da Lane Davies nel 1992 e da Thorsten Kaye dal 2013. Ridge si è sposato ben 8 volte con Brooke Logan, 1 volta con Caroline Spencer, 1 altra volta con la sua omonima e 2 volte con Taylor Hayes Hamilton, per un totale di 12 matrimoni.

Quante volte si è sposata Brooke?

Oltre ad aver detto otto volte sì a Ridge, Brooke ha sposato due volte Eric Forrester due volte, una volta Thorne Forrester, Whip Jones, Nick Marone e Bill Spencer Jr. Ha sposato anche Grant Chambers, con il quale le nozze sono state dichiarate non valide. Ha poi avuto una relazione con Deacon Sharpe.

Dove viene trasmessa la soap?

La soap opera viene trasmessa in oltre 100 Paesi, tra cui Botswana, Bulgaria, Fiji, Iran, Lituania, Rwanda, Arabia Saudita ed Emirati Uniti. Viene seguita da ben 35 milioni di telespettatori giornalieri nel mondo. In Italia, viene seguita ogni giorno da una media di quasi 3 milioni di telespettatori al giorno.

Non solo attori

Tra i vari membri del cast passati dal set di Beautiful, alcuni non coltivavano soltanto la passione per la recitazione. Ron Moss, ad esempio, ha intrapreso la sua carriera nel mondo della musica in compagnia dei Player, una band di discreto successo negli anni 70 e 80. Negli anni 2000, l’attore ha avviato una carriera solista. Oltre a Moss, gli attori del set che hanno inciso dischi sono John McCook (Erik), Adrienne Frantz (Amber), Winsor Hormon (Thorne), Jack Wagner (Nick) e Bobbie Eakes (Macy).

I set di Beautiful in Italia

La soap opera non ha mai celato la profonda passione nutrita per l’Italia. In diverse occasioni il set di Beautiful si è spostato nel nostro Stato: nel 1997 sono state girate alcune puntate a Cernobbio; nel 1999 a Venezia, mentre nel 2002 a Portofino. Inoltre, gli attori Ronn Moss e Katherine Kelly Lang sono considerati dei veri e propri idoli da buona parte del pubblico italiano. I due interpreti sono apparsi spesso, nel corso degli anni, nella televisione italiana, e hanno partecipato anche a show del calibro di Ballando con le stelle. Daniel McVicar (Clarke Garrison), invece, è stato un concorrente di Notti Sul Ghiaccio.

I cross over con Febbre d’amore

Beautiful e Febbre d’amore sono due soap opere estremamente collegate. I protagonisti, infatti, fanno parte del medesimo universo narrativo, tanto che vari attori hanno interpretato lo stesso personaggio in entrambe. Negli anni si sono creati dei veri e propri cross over.